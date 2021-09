Trouvez le câble et le chargeur USB-C adaptés à vos besoins grâce à ces nouveaux logos

TL;DR

L’USB Implementers Forum a publié de nouveaux logos USB-C pour les câbles et chargeurs certifiés. Les nouveaux logos devraient indiquer clairement quels câbles USB-C prennent en charge les nouvelles normes de charge de 240 W. Il existe également de nouveaux logos pour aider à identifier les câbles avec les normes de livraison de données USB4.

L’achat d’un nouveau smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur portable est déjà assez compliqué pour de nombreuses personnes. Cependant, cela devient encore plus compliqué lorsque vous souhaitez acheter un nouveau câble et chargeur USB-C pour votre appareil ou pour transférer des données. Aujourd’hui, l’USB Implementers Forum, qui aide à prendre en charge les différentes normes USB, a approuvé les logos d’emballage et de produit pour les appareils les plus récents prenant en charge les avancées les plus récentes.

Les nouveaux logos doivent clairement identifier les câbles prenant en charge la nouvelle norme de charge 240W. Les câbles avec cette certification sont principalement conçus pour alimenter les nouveaux ordinateurs portables. Les logos, qui devraient bientôt commencer à apparaître sur les nouveaux accessoires de câbles USB-C, peuvent montrer les capacités de 240 W, ou ils peuvent montrer la charge combinée de 240 W et le transfert de données jusqu’à 40 Gbit/s que les câbles prennent en charge. Un logo distinct pour les chargeurs USB certifiés de 240 W est également disponible.

Les nouveaux logos arrivent quelques jours seulement après que la Commission européenne a proposé que tous les appareils électroniques mobiles mettent en œuvre l’USB-C pour le port de charge standard. Bien que cela puisse prendre un certain temps avant que cela ne devienne une réalité, il est clair que les personnes en charge de la promotion de l’USB-C veulent s’assurer que les consommateurs sachent quel câble ou chargeur ils achètent. Cela pourrait permettre à l’UE d’approuver plus facilement l’USB-C en tant que technologie de charge universelle pour les appareils mobiles.