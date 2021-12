Trouvez le cadeau de vacances parfait dans ces entreprises appartenant à Latinx

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Le temps des Fêtes est le moment idéal pour découvrir de nouvelles marques ou pour acheter des cadeaux uniques qui se démarquent vraiment. Si vous cherchez à acheter plus d’entreprises appartenant à Latinx cette saison des fêtes et au-delà, alors pourquoi ne pas soutenir certains de nos favoris ?

Des vêtements colorés de Farm Rio à l’assortiment de bougies et de cristaux de House of Intuition, en passant par des marques de beauté appartenant à des célébrités comme Rare Beauty de Selena Gomez et Elaluz de Camila Coelho, nous avons rassemblé les cadeaux de vacances parfaits des entreprises appartenant à Latinx.

Vous serez peut-être même surpris d’apprendre que certaines de vos marques les plus appréciées, des vêtements au maquillage, appartiennent en fait à Latinx. Il y a aussi de nouvelles marques à découvrir ici. Trouvez le cadeau parfait ci-dessous.