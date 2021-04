Trouvez les clés avec Find My, les iPhones sont déjà autorisés à rechercher des produits d’autres marques que vous avez perdus | La technologie

La fonction Localiser pour suivre les objets perdus avec la connexion Bluetooth de l’iPhone ne sera plus exclusive aux produits Apple. L’entreprise étend son réseau à des tiers.

Les fabricants de mobiles comme Apple, Samsung ou Google ont depuis longtemps développé des applications de suivi pour localiser d’autres appareils ou objets avec le smartphone. Si vous perdez vos clés de maison, la télécommande porte-clés peut envoyer un signal au terminal pour savoir qu’elles se trouvent à proximité et faciliter la recherche.

Apple, pour sa part, a le Trouver ma fonction qui est maintenant capable de suivre les objets perdus d’autres marques. Comme la société l’a promis, le premier lot de produits tiers est en cours d’intégration dans la fonction des iPhones.

Ces premières incorporations sont les Vélos électriques VanMoof S3 et X3, écouteurs sans fil Belkin SoundForm Freedom True et la plaque de repérage Chipolo One Spot. Ces appareils communiquent déjà avec les iPhone, iPad et Mac via le réseau Bluetooth collaboratif créé par Apple.

Tout fabricant de matériel qui souhaite rejoindre ce réseau collaboratif et que les propriétaires d’un appareil Apple peuvent localiser leur produit, pourra ajouter au logiciel la prise en charge du réseau de localisation Apple et toujours se conformer à la Règles relatives aux accessoires Apple Made for iPhone (MFi).

Une fois l’appareil couplé avec l’iPhone ou l’iPad, les utilisateurs peuvent demander de l’aide à Find My en cas de perte. Quelques clés, un sac, des écouteurs ou l’animal, les possibilités de recherche seront beaucoup plus larges maintenant que d’autres marques pourront participer. Objets perdus (famille et animaux de compagnie) sera présenté sur une carte comme cela se produit déjà avec le reste des produits Apple.

Bien entendu, toutes les entreprises intéressées doivent «adhérer à toutes les protections de confidentialité du réseau Find My auxquelles font confiance les clients Apple». Une fois la collaboration entre Apple et la société tierce approuvée, Les produits compatibles avec Find My peuvent porter la mention «Fonctionne avec Apple Find My» afin que les utilisateurs Apple sachent que cet appareil est compatible avec le réseau Apple.

Dans ce cas, nous parlons de l’utilisation de la connexion Bluetooth pour localiser des objets perdus, mais la technologie UWB que les entreprises technologiques appliquent joue également dans ce même but. Apple souhaite également ouvrir son système ultra-large bande dans les téléphones à des sociétés tierces, améliorant ainsi la précision dans la recherche et la localisation de ces objets. On dit même qu’il pourrait lancer ses propres AirTags pour concurrencer Samsung sur ce marché.