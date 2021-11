Trouvez les meilleures offres Black Friday AirTags ici, maintenant

Les meilleures offres Apple Black Friday sont maintenant lancées chez un certain nombre de détaillants, vous n’avez donc pas à attendre pour acheter. L’AirTag d’Apple est un produit Apple parfaitement cadeau, avec son prix raisonnable et sa taille réduite. Le Finder pratique peut être glissé ou attaché à vos objets de valeur, puis suivi dans l’application Apple Find My.

Les AirTags sont aussi faciles à configurer et à utiliser que vous l’attendriez d’un produit Apple. Ne perdez plus jamais vos objets de valeur ! Les AirTags sont parfaits pour la tranquillité d’esprit, car vous pouvez les attacher à à peu près n’importe quoi avec de superbes accessoires AirTag ! J’ai acheté moi-même un pack de quatre et je les ai mis dans ma voiture, ma valise, mes clés et le collier de mon chien. J’ai même contacté ma chienne une fois alors qu’elle se cachait de moi dans la maison.

Parce que les AirTags sont relativement peu coûteux au départ, ne vous attendez pas à de grosses remises en dollars. Un seul AirTag coûte normalement 29 $, tandis qu’un ensemble de quatre packs coûte 99 $. Le simple fait d’obtenir le pack de quatre réduit déjà chaque AirTag à 24,75 $, ce qui représente plus de 4 $ de réduction sur chacun. Amazon a fait tomber un autre dollar et change, vous pouvez donc économiser encore plus.

Quand sont les offres Black Friday AirTags ?

Le Black Friday 2021 est officiellement le vendredi 26 novembre de cette année. Mais en raison d’éventuelles contraintes d’expédition et de disponibilité, les grosses ventes chez tous les grands détaillants ont commencé tôt. Si vous voyez les AirTags à prix réduit maintenant, récupérez-les avant que le prix ne change ou qu’ils se vendent.

Où seront les offres Black Friday AirTags ?

Nous continuerons à vous mettre à jour avec les offres au fur et à mesure qu’elles se présentent, mais cela ne fait jamais de mal de consulter les détaillants ci-dessous pour voir les dernières offres Black Friday AirTags, car les prix et la disponibilité peuvent changer à la volée.

