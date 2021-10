Trouvez votre avenir dans le top 7 des industries en utilisant avec succès le streaming

Faites-vous déjà partie du paysage médiatique? Sinon, il y a une bonne opportunité que vous n’ayez pas entendu parler de l’IPTV. Mais, vous l’utilisez probablement depuis de nombreuses années maintenant, et vous l’utiliserez probablement davantage dans les années à venir. L’IPTV se développe rapidement, avec les derniers fournisseurs ainsi que des services qui apparaissent avec les fournisseurs de télévision conventionnels avec plus d’offres IPTV.

Mais qu’est-ce que l’IPTV ? Quel type d’entreprises peut utiliser la technologie IPTV pour le streaming, quelle est l’importance du streaming dans chaque secteur et comment peuvent-elles utiliser le streaming IPTV dans leur service ? Si vous voulez connaître la réponse à ces questions, continuez à lire.

Qu’est-ce qu’une IPTV ?

La télévision sur protocole Internet ou IPTV pour faire court entre les utilisateurs recevant des programmes télévisés en ligne plutôt que des antennes paraboliques, des antennes et des câbles à fibre optique. Cela diffuse du contenu vidéo directement sur le net. Même si la diffusion de contenu IPTV est différente des plates-formes vidéo en ligne telles que YouTube ou des services OTT tels que Netflix, elle partage beaucoup de leurs commodités. Par exemple, cela permet aux utilisateurs d’accéder au contenu VOD ou à la vidéo à la demande sur un modèle basé sur un abonnement et de voir des diffusions en direct. Ceux-ci offrent aux spectateurs la liberté d’accéder à volonté aux émissions préférées tout en ayant la possibilité de profiter d’événements et de programmes en direct tels que la télévision conventionnelle. La flexibilité de l’IPTV la rend populaire et surpasse la télévision traditionnelle et est considérée comme l’avenir de la télévision.

FAI (fournisseur de services innovant)

Les FAI peuvent bénéficier de l’IPTV car elle leur permet de diffuser leurs services en créant une archive complète et durable des services au fur et à mesure qu’ils les exécutent. Le contenu IPTV étant toujours accessible, les spectateurs peuvent se brancher sur les services proposés à tout moment et en tout lieu. Après avoir diffusé le contenu, les FAI peuvent le rendre disponible en ligne pour que les utilisateurs puissent le voir à tout moment dans le futur. Cela permet aux nouveaux abonnés de se familiariser facilement avec vos services. Les solutions IPTV pour FAI signifient que vos abonnés de longue date peuvent se connecter aux services auxquels ils ont déjà assisté en ligne pour écouter à nouveau votre message.

MSO

Un MSO ou des opérateurs multi-services garder les clients satisfaits et heureux est un énorme défi. Rejoignez d’autres entreprises qui ont choisi et utilisé l’IPTV. Cela vous permet de mettre à niveau votre structure de diffusion vidéo avec des systèmes de débit binaire adaptatifs. Fournissez des services interactifs en dehors de vos réseaux tels que VOD, DVR et catchup. Les fournisseurs d’IPTV proposent des applications vidéo de classe mondiale pour Android, les téléviseurs intelligents, l’iPhone ainsi que des boîtiers de configuration à l’échelle internationale.

Gouvernement

Tenir les fonctionnaires informés est en effet un grand défi. Avec des solutions IPTV flexibles pour le gouvernement, vous pouvez diffuser vos informations gouvernementales, vos vidéos et vos événements en direct en temps réel. Les travailleurs peuvent diffuser rapidement sur des téléviseurs intelligents, des appareils Android et des iPhone, localement ou dans n’importe quelle partie du monde. Les entreprises qui proposent des solutions IPTV pour le gouvernement assurent également une sécurité de bout en bout entre leur plate-forme IPTV/OTT et l’utilisateur.

Atteignez le public et fournissez du contenu à divers appareils sans dépenser beaucoup. À l’échelle nationale, locale ou transfrontalière, tenez les fonctionnaires informés grâce à la télévision en direct, aux dernières nouvelles, ainsi qu’à d’autres services interactifs.

Des églises

Pour les églises, l’IPTV peut être un bon moyen d’étendre la portée et de transmettre le message aux personnes utilisant une plate-forme pratique. Conçues pour aider les diffuseurs à fournir le contenu en ligne, les solutions d’encodeur IPTV utilisent Internet pour diffuser des vidéos. Ainsi, les téléspectateurs peuvent se connecter pour voir votre contenu en utilisant leur téléviseur intelligent, leur ordinateur et leurs appareils mobiles. L’IPTV est évolutif. Étant donné que le contenu est diffusé en ligne, vous pouvez toucher un grand nombre de personnes sans dépenser beaucoup. Cet avantage rend l’IPTV idéal pour les églises qui souhaitent atteindre plus de personnes à un coût abordable et gérable.

Entreprise

L’entreprise peut gagner à contrôler les coûts et les options de médias qui peuvent souvent tomber dans la classification des options de contrôle des coûts. Avec la solution IPTV, les entreprises, qu’il s’agisse de configurations de bureau uniques ou multiples, peuvent tirer parti de l’IPTV pour rendre l’ensemble du processus bon marché, facile à configurer, simple à entretenir et à personnaliser en temps voulu. Avec l’IPTV d’entreprise, il est susceptible d’inclure la diffusion multimédia avec le réseau déjà croissant de tablettes, de smartphones ainsi que d’autres appareils mobiles de l’entreprise. En effet, le logiciel OTT permet l’accès à partir d’appareils mobiles. Avec IPTV, les entreprises ne peuvent pas simplement ajouter et contrôler instantanément l’accès ainsi que les fonctions de sécurité et les autorisations en cas de besoin, mais également maintenir l’ensemble du réseau très efficace pour l’utilisation de la bande passante.

Des sports

Une industrie qui bénéficie de l’IPTV est la diffusion sportive. Désormais, les réseaux sportifs disposent d’un moyen plus simple de diffuser des jeux et des matchs en streaming à un large public. L’IPTV offre également différents avantages qui soutiennent les fanatiques, et les diffuseurs sportifs peuvent en profiter. En plus d’offrir des émissions HD, l’un des avantages de l’IPTV dans le secteur du sport est constitué de fonctionnalités interactives. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience de visionnage, et il y a un choix pour ajuster le programme, ce qui aidera les téléspectateurs à choisir lequel de ces programmes ils regarderaient en premier. Avec IPTV, les téléspectateurs peuvent surfer sur les chaînes sans manquer les matchs qu’il regarde.

Éducation

IPTV dans l’éducation commence à explorer. Les étudiants de tous types et de tous âges s’attendent de plus en plus à avoir accès à une alternative flexible à un mode d’apprentissage centré sur le campus. Souvent, les étudiants souhaitent adapter leur apprentissage à d’autres obligations comme la famille et l’emploi et l’accès aux services éducatifs de plusieurs manières. C’est l’un des principaux moteurs de l’intérêt existant pour l’utilisation des solutions IPTV pour donner l’accès 24h/24 et 7j/7, via plusieurs appareils tels que les tablettes et les smartphones. Cela se traduit par un apprentissage mixte, un modèle où les étudiants reçoivent leur éducation dans une combinaison d’expériences d’apprentissage en face-à-face et en ligne.

Hôtels

Le système IPTV peut aider les hôtels à réussir. Habituellement, les petits hôtels n’offrent pas beaucoup de services supplémentaires qui pourraient apporter l’avantage d’un revenu supplémentaire. Cependant, avec l’aide de l’IPTV, ils sont en mesure d’offrir aux clients un confort et une satisfaction supplémentaires grâce aux services de divertissement et d’information disponibles sur l’écran de télévision de la chambre. Avec l’application de l’IPTV, les hôtels peuvent gagner plus en promouvant des événements, des services ainsi que des attractions dans la région qui peuvent conduire à une plus grande satisfaction des clients et à une amélioration des revenus de l’hôtel.