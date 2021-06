Trouvez-vous difficile de prendre des décisions difficiles? La règle du 10/10/10 vous sera d’une grande aide | Vie

Tout le monde, à un moment de sa vie, a dû prendre des décisions importantes. La règle du 10/10/10 vous aide à clarifier vos idées.

Décisions, décisions, décisions. C’est une des choses qui nous différencie des autres êtres vivants. Nous prenons des décisions en continu. Notre vie est basée là-dessus. Presque tout ce que nous faisons est une décisionEt même dans des choses insignifiantes, le mauvais choix peut avoir des conséquences désagréables.

Mais le pire arrive quand vous devez prendre une décision importante dans la vie. Est-ce que je quitte mon partenaire ? Dois-je faire ce diplôme universitaire, ou cet autre? Est-ce que j’accepte le poste qu’ils m’offrent dans une autre entreprise, ou est-ce que je reste où je suis ?

Le problème est que on ne naît pas en sachant prendre des décisions, et il n’y a pas de règles pour toujours faire mouche. C’est une question de pratique et de bon sens. La règle du 10/10/10 vous aide à penser clairement et d’aborder le dilemme sous un angle différent.

Comme nous le dit notre collègue Cristina Fernández de Business Insider, cette règle a été conçue par le journaliste Suzy Welch, et l’utilise pour tout : des décisions quotidiennes aux plus importantes. Il reconnaît même que cela l’a aidé à prendre une décision concernant son divorce.

C’est très intéressant car vous aide à voir le dilemme sous un autre angle, et même d’appliquer une nouvelle approche à laquelle vous n’aviez pas pensé.

Il s’appelle la règle du 10/10/10 Car pour l’utiliser, il faut répondre à ces trois questions simples :

Quelles sont les conséquences de ma décision en 10 minutes ? Dans 10 mois ? Et dans 10 ans ?

La plupart des mauvaises décisions que nous prenons dans notre vie sont dues à deux causes : peur immédiate, c’est-à-dire que nous avons peur de faire quelque chose à cause des conséquences que cela aura tout de suite, ou nous ne pouvons pas voir au-delà de quelques jours ou mois.

Avec la règle du 10/10/10 on s’oblige à penser à moyen et long terme. Peut-être que la décision nous fera peur à cause des conséquences qu’elle aura dans les prochaines minutes ou jours, mais elle sera très bénéfique dans 10 mois, voire 10 ans. Et donc cela vaut la peine d’être pris.

Il n’y a aucun mal à le mettre en pratique, et cela vous aidera à aborder les dilemmes sous de nouvelles perspectives qui, peut-être, clarifieront vos idées.

Suzy Welch explique cette méthode en profondeur dans son livre 10 Minutes, 10 Months, 10 Years : A Formula That Will Transform Your Life, disponible en espagnol sur Amazon.

Oserez-vous l’essayer?