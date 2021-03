Troy Deeney pense que le gardien de Burnley, Nick Pope, devrait conserver le maillot numéro un de l’Angleterre contre Jordan Pickford, car il est une paire de mains plus sûre que son homologue d’Everton.

Pickford, 27 ans, est actuellement mis à l’écart en raison d’une blessure musculaire et, en son absence, Pope a entamé des qualifications consécutives pour la Coupe du monde contre Saint-Marin et l’Albanie.

Gareth Southgate a une grande décision à prendre cet été

Comme prévu, les Trois Lions ont remporté des victoires dans ces deux matches, le Pape étant à peine sollicité dans les deux compétitions.

Le joueur de 28 ans a également réussi à obtenir une impressionnante récompense en solo en étant le premier gardien de but de l’histoire de l’Angleterre à garder des draps propres dans ses six premières sélections seniors.

Et il ne fait aucun doute dans l’esprit de Deeney qui devrait être le numéro un de Gareth Southgate pour le championnat d’Europe cet été.

« Je sais que Pickford est techniquement le numéro un, mais je me sens plus en sécurité avec Pope dans le but », a déclaré l’attaquant de Watford à talkSPORT Breakfast.

«Je pense que lorsque vous jouez avec Pickford, ou que vous regardez Pickford, vous vous dites toujours: ‘Cette erreur arrive-t-elle?’.

«Je sais que c’est vraiment dur parce que chaque gardien de but qui fait une erreur sera toujours mis en évidence, mais je pense juste que quand Pope joue – surtout quand il joue pour Burnley – je n’ai jamais l’impression qu’il va faire une erreur.

« Il est solide, il est fiable, et c’est ce que vous attendez de votre gardien de but, n’est-ce pas? »

Et le patron du club du pape, Sean Dyche, a laissé entendre que son gardien de but devrait avoir le feu vert pour être le n ° 1 de l’Angleterre à l’Euro 2020 reprogrammé cet été.

.

Sean Dyche pense que Nick Pope devrait être le n ° 1 de l’Angleterre à l’Euro 2020 reprogrammé

S’exprimant dans la même émission, Dyche a déclaré: «Je pense qu’il s’est énormément développé au cours des dernières années. Nous l’avons fait sortir de Charlton en tant que « gardien qui avait été relégué en fait – la même chose avec Tom Heaton qui sortait de Bristol City à l’époque – et je n’ai jamais été effrayé par des gens comme ça.

«Il a beaucoup appris de ces expériences, en particulier en tant que« gardien », et il a continué, a continué à jouer dur et a essayé de faire les bonnes choses, tout comme Tom.

«Quand il (le Pape) est entré, il a baissé la tête, il a appris sagement, il s’est amélioré sans fin.

«Je pense que sa plus grande qualité est qu’il se tient debout – c’est un grand, grand gars et il se tient debout si longtemps, ce qui rend la tâche difficile pour les attaquants de centre.

«Vous le voyez à l’entraînement, quand il travaille. Il a ce grand cadre, mais il est vraiment vif pour bouger. Son gardien général est très bon, il peut encore apporter des améliorations, mais c’est un très bon gardien à mon avis.

Et tandis que Dyche reconnaît qu’il y a des améliorations que Pope doit apporter d’un point de vue technique, il dit que l’importance de son arrêt de tir l’emporte de loin sur les faiblesses.

. ou concédants de licence

Pope est récemment devenu le premier gardien de but de l’histoire de l’Angleterre à garder des draps propres dans ses six premières sélections seniors.

«Les origines du gardien de but n’ont jamais été bien loin», a ajouté Dyche.

«Brian Clough, qui était célèbre pour ce que l’on appellerait désormais« jouer de la bonne façon », disait:« le premier travail du gardien est d’arrêter le ballon dans le filet », donc Pope est plutôt bon dans ce domaine.

«Je pense que Pickford est très bon avec ses pieds, et certains ‘gardiens sont … c’est très rare que vous ayez un’ gardien qui a tout.

«Pope est un gars énorme physiquement, il a un grand instinct pour garder le ballon hors du filet. Peut-il s’améliorer avec ses pieds?

«Je suis sûr qu’il peut… mais avoir le sort, tout avoir dans votre casier quand vous êtes un ‘gardien – ou dans n’importe quelle position d’ailleurs – est peu probable.

«Peut-il améliorer cela? Oui il peut. Sera-t-il? Certainement, à mon avis, parce qu’il peut frapper une balle et faire des ajustements au style dont il a besoin pour jouer. Mais il ne perdra pas de vue le fait que son travail principal est d’empêcher le ballon d’aller dans le filet.