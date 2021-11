Troy Finner aurait averti Travis Scott avant Astroworld

Chef de la police de Houston Troy Finner personnellement averti Travis Scott à propos de la foule à Astroworld avant que le concert ne devienne mortel, selon le New York Times.

« Le chef de la police de Houston, qui connaît personnellement M. Scott et a estimé que le musicien avait essayé de faire du bien à sa ville natale, a déclaré qu’il avait rendu visite à M. Scott dans sa caravane avant son spectacle vendredi et a fait part de ses inquiétudes concernant l’énergie de la foule. , selon une personne connaissant le récit du chef », a rapporté le Times.

Finner aurait été préoccupé par le fait que «l’énergie» des fans de Scott s’était accumulée depuis des mois, car ils étaient impatients de revoir le rappeur en direct après la pause causée par la pandémie.

Au moins huit personnes ont été tuées et des centaines blessées lors d’un incident d’afflux de foule alors que Scott se produisait vendredi soir.

«La seule personne qui peut vraiment demander et obtenir une pause tactique lorsque quelque chose ne va pas est cet interprète. Ils ont cette chaire d’intimidateur et ils ont une responsabilité », a déclaré le chef des pompiers Samuel Peña le dimanche. « Si quelqu’un avait dit : ‘Hé, arrête ce truc et allume les lumières jusqu’à ce que ce truc soit corrigé’ – et cela venant de la personne avec le micro – je pense qu’il aurait pu être très utile. »

50 000 fans, y compris des écoliers du primaire, se sont présentés au festival Astroworld à Houston ce week-end, descendant d’autres villes du Texas et même volant dans l’État de tout le pays.

CNN s’est entretenu avec certains de ceux qui ont assisté au festival meurtrier, l’un qualifiant l’expérience d’«enfer» tout en racontant les corps qui s’entrechoquaient pendant que le rappeur se produisait.

« Absolument pas », a déclaré un participant à CNN Rosa Flores lorsqu’on lui a demandé si elle assisterait à un autre des concerts de Scott. «Je n’irai vers rien – pas seulement Travis Scott. J’ai vraiment peur d’être même avec des gens dans des situations de pleine capacité.

Lors d’une conférence de presse samedi, Finner a également confirmé un rapport selon lequel un officier aurait reçu une piqûre d’aiguille d’une personne inconnue alors qu’il travaillait au festival.

«Nous avons un rapport d’un agent de sécurité, selon le personnel médical, qui était sorti et l’a soigné la nuit dernière, selon lequel il tendait la main pour retenir ou attraper un citoyen et il s’est senti une piqûre dans le cou. Lorsqu’il a été examiné, il a perdu connaissance », a-t-il déclaré aux journalistes. « Ils ont administré NARCAN. Il a été réanimé et le personnel médical a remarqué une piqûre semblable à une piqûre que vous obtiendriez si quelqu’un essayait de s’injecter.

Trois poursuites ont depuis été déposées au nom des spectateurs qui ont été blessés au festival de musique – les défendeurs, dont Scott, Canard, et la société de divertissement Live Nation.

Ryan MacLeod, un avocat de l’un des participants qui a déposé une plainte contre Scott, a souligné l’historique des blessures lors des concerts de Scott alors qu’il était sur CNN Newsroom lundi.

« Il savait qu’il y avait des problèmes. Il savait qu’il y avait de graves urgences », a-t-il déclaré. « Il savait que les premiers intervenants devaient faire leur travail. La RCR était littéralement administrée alors qu’il chantait encore sur le fait qu’il était le plus élevé de la pièce. Cela ne peut plus jamais se reproduire. »

