Troy Luccketta, batteur de Tesla, prendra congé de sa tournée ; Remplacement temporaire annoncé

TESLA le batteur Troy Luccketta a annoncé qu’il allait “prendre un peu de temps sur la route” pour passer du temps avec sa famille et ses amis. Il sera temporairement remplacé lors des prochains concerts du groupe par Steve Brown, le frère cadet de l’ancien DOKKEN le batteur Mick Brown.

Luccketta a partagé la nouvelle de son absence dans un article sur ses réseaux sociaux plus tôt dans la journée (mercredi 15 septembre). Il a écrit : « Cher TESLA Ventilateurs! Après plus de 35 ans de tournée avec TESLA J’ai décidé de prendre un peu de temps sur la route pour passer avec ma famille et mes amis. Je suis heureux et en bonne santé, et je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers mes camarades de groupe pour cette opportunité. J’attends également avec impatience quelques aventures musicales plus près de chez moi, donc je vous tiendrai tous au courant

“En mon absence, s’il vous plaît, montrez un peu d’amour à Steve Brown. Steve est un ami très cher, et un excellent batteur ! Il a joué avec OLEANDRE, Ronnie Montrose Juste pour en nommer quelques-uns. Il est l’un des meilleurs de Sacramento, le choix parfait pour ainsi dire !

“Je ne suis rempli que d’amour et de gratitude. J’ai hâte de renouer avec vous tous dans un proche avenir.

“Beaucoup d’amour et de respect Troie.”

Le mois dernier, TESLA reporté plusieurs spectacles en raison de membres de la tournée – y compris le guitariste Frank Hannon – contracter COVID-19. Hannon a publié plus tard une déclaration disant qu’il n’avait “pas pu bouger toute la semaine” et a révélé qu’il s’était réveillé avec une fièvre de 102 degrés et pouvait “à peine respirer” le jour où TESLA devait partir en tournée.

TESLA a joué les deux premiers spectacles de sa tournée d’été 2021 – le 5 août à Grants Pass, Oregon et le 6 août à Grand Ronde, Oregon – sans Franc. Le remplacer était Howie Simon (JEFF SCOTT SOTO, GRAHAM BONNET, STRIPE), qui remplaçait auparavant Hannon en septembre 2018.

TESLA retournera sur la route le 16 septembre à Roanoke, en Virginie.

Fin août, TESLA a sorti le clip officiel de son tout nouveau single, “Acier Bleu Froid”. Le clip a été réalisé par Brandon Gullion et produit par Hannon.



Chers fans de Tesla ! Après plus de 35 ans de tournée avec Tesla, j’ai décidé de prendre un peu de temps sur la route pour passer… Publié par Troy Luccketta le mercredi 15 septembre 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).