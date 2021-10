Troy Sanders de Mastodon : « Dans un monde parfait, nous aimerions que nos albums soient « digérés du début à la fin »

Troy Sanders des métalleux progressifs d’Atlanta MASTODONTE a parlé à Lou Brutus de Disque dur Radio sur le prochain album du groupe, « Silencieux et sinistre », qui doit sortir le 29 octobre. Lorsqu’on lui a demandé comment lui et ses compagnons de groupe décident des chansons à sortir en premier avant l’arrivée du disque complet, le chanteur/bassiste a répondu : « Notre label, Frères Warner, depuis une quinzaine d’années, ils ont été fantastiques, et ils ont en quelque sorte mis la balle dans notre camp, du genre : « C’est ce que nous aimerions faire. Que voudriez-vous faire les gars ?’ Nous quatre, nous les écoutons, car cela devrait être leur domaine d’expertise, mais nous savons aussi ce que nous aimerions que nos fans entendent en premier. Donc, heureusement, c’était un processus assez simple de ce que nous allions sortir – voici la chanson un, la chanson deux et la chanson trois. Tout comme nous ferions des allers-retours avec la façon dont nous séquencer un album. Nous nous parlons simplement et exprimons pourquoi je pense que cela devrait être ainsi, et pourquoi pensez-vous différemment. C’est une conversation respectable que nous avons en interne, comme avec notre label. Donc, heureusement, il n’y a pas de coup de tête comme ça que je pourrais voir comme un problème très facile à avoir avec d’autres groupes, peut-être. »

Sanders également parlé de la façon dont les membres de MASTODONTE se mettre d’accord sur un séquençage pour un nouvel album. « Une fois que nous avons des chansons mixées et prêtes à être utilisées, nous plongeons en quelque sorte dans l’émotion de chaque chanson », a-t-il expliqué. « Dans un monde parfait, nous aimerions que cela soit digéré ou ingéré du début à la fin. Parce que nous avons tous grandi dans les années 70 et 80 avec nos albums préférés, nous sommes toujours fiers de créer l’intégralité de l’art de l’album ; c’est très important pour nous. Donc, en plus d’avoir l’artwork qui reflète l’émotion que nous ressentons avec le disque, nous voulons toujours que les paroles soient imprimées sur la feuille d’insertion avec les notes de pochette. Nous voulons que le fan soit immergé, car nous étaient avec nos albums préférés – assis, regardant les illustrations, écoutant les chansons, lisant les paroles. Cela devient votre monde pendant 60, 70, 80 minutes [or] peu importe. Donc, dans cet esprit, nous pensons simplement à ce qui pourrait être le meilleur trajet à faire du début à la fin ; ce qui aurait un bon flux et reflux ; comment espacer les chansons les plus douces ; comment espacer ce que nous pensons être les chansons les plus fortes dans l’ensemble, comme un MASTODONTE chanson. Donc, oui, ça va et vient pendant longtemps, et ça pourrait être interchangeable et avoir toujours un impact très similaire. Mais nous sommes en quelque sorte d’accord collectivement sur ce que nous pensons être le meilleur séquençage, en pensant si quelqu’un écoute de la première note à la dernière note. Et, encore une fois, nous avons tous beaucoup de courtoisie et de respect les uns pour les autres qu’une fois que nous en sommes arrivés à un point et que quelqu’un dit: «C’est génial. J’aime la façon dont ça joue. Je l’ai écouté du début à la fin. C’est génial. J’aimerais qu’il soit représenté comme ça. C’est genre ‘D’accord’. Nous arrivons à un point où nous nous disions : « C’est cool. Ça a l’air bien.' »

La suite de 2017 « Empereur du Sable », « Silencieux et sinistre » a été enregistré à Détroit de l’Ouest, qui se trouve à l’intérieur de Ville de braise, la salle de répétition que les membres de MASTODONTE gérer à Atlanta. Diriger l’effort était Grammy-producteur/mixeur/ingénieur gagnant David Bottrill, qui a déjà travaillé avec MUSE, THÉÂTRE DU RÊVE et OUTIL, parmi beaucoup d’autres.

Les « Silencieux et sinistre » l’œuvre d’art a été créée par de longue date MASTODONTE collaborateur Paul Romano, qui a également conçu les manches pour « Crack The Skye », « Montagne de sang », « Léviathan » et plus.

MASTODONTEla dernière collection de raretés intitulée « Raretés moyennes », est sorti en septembre 2020. La compilation comprenait une nouvelle chanson intitulée « Les torches tombées » ainsi qu’une multitude de reprises classiques, de contributions à la bande-son, d’instruments, de faces B et d’enregistrements en direct sur un package complet pour la toute première fois.

« Empereur du Sable » a fait ses débuts au n ° 7 du Billboard 200. Ce LP a été nominé pour le 2018 Grammy Award pour « Meilleur album rock » et son morceau d’ouverture, « La malédiction du sultan », a remporté le Grammy Award pour « Meilleure performance en métal ».

L’année dernière, MASTODONTE a écrit et enregistré une nouvelle chanson intitulée « Rufus vit » à inclure dans la dernière « Bill & Ted affrontent la musique » film.