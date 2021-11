Troy Sanders de Mastodon en tournée pendant la pandémie: « Vous devez réduire vos activités parascolaires »

MASTODONTE chanteur/bassiste Troy Sanders a parlé à Radio de l’Enlèvement à propos de la récente tournée nord-américaine du groupe avec OPETH et ZÈLE & ARDEUR. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous n’en sommes qu’au début. Les deux premiers concerts ont été fantastiques. Et c’est ce rappel, après une pause de quelques années, qu’être devant de vraies personnes jouant de la musique live que la plupart d’entre eux semblent être profiter est ce que j’aime appeler la magie de cette expérience live. Donc, c’est fantastique, et j’espère juste que ça va continuer. Nous allons juste au jour le jour et essayons de faire la bonne chose et de continuer à avancer. si bon. »

Interrogé sur ce que lui et ses camarades de groupe doivent faire différemment cette fois-ci afin de rester en sécurité pendant les tournées pendant la pandémie, Troie a déclaré: « Pour prendre les bonnes mesures, vous faites ce que vous pouvez, c’est-à-dire tout le personnel de tournée, tous les gars de l’équipe, les gars du groupe, les chauffeurs, vous allez juste devoir réduire vos activités parascolaires. jours de congé, c’est amusant de se promener dans les centres commerciaux et d’aller visiter les magasins de disques et les magasins de musique et tout ce que toute personne veut faire. Donc, si vous le pouvez, réduisez cela et faites des choses en plein air. En gros, nous essayons juste de ne pas avoir quelqu’un attrapez cette chose et étalez-la tout au long de la tournée, puis nous annulons et nous rentrons chez nous et nous perdons des milliers de dollars. Donc, si vous pouvez en quelque sorte limiter vos affaires personnelles… C’est un peu moins amusant, mais dans le grand schéma ici, nous ‘ Nous essayons juste d’avoir des concerts de rock réussis. Nous allons donc essayer de réduire le temps passé à s’amuser – sortir avec les amis et les familles dans chaque état, aller dans les bars et passer un bon moment, des trucs comme ça. pour réduire le risque, je suppose, mais je ne pense pas que cela va durer éternellement. «

MASTODONTEle dernier album de , « Silencieux et sinistre », est sorti le 29 octobre. La suite de 2017 « Empereur du Sable » a été enregistré à Détroit ouest, qui est situé à l’intérieur de Ville de braise, la salle de répétition que les membres de MASTODONTE gérer à Atlanta. Diriger l’effort était Grammy-producteur/mixeur/ingénieur gagnant David Bottrill, qui a déjà travaillé avec MUSE, THÉÂTRE DU RÊVE et OUTIL, parmi beaucoup d’autres.

Les « Silencieux et sinistre » l’œuvre d’art a été créée par de longue date MASTODONTE collaborateur Paul Romano, qui a également conçu les manches pour « Crack The Skye », « Montagne de sang », « Léviathan » et plus.

« Silencieux et sinistre »le premier single, « Pousser les marées », est l’une des cinq chansons qui ont été nominées pour une « Meilleure performance métal » Grammy Award. Le gagnant sera annoncé lors de la 64e Grammy cérémonie le 31 janvier 2022 à la Crypto.com Arena (anciennement Staples Center) à Los Angeles, Californie.

« Empereur du Sable » a fait ses débuts au n ° 7 sur le Billboard 200. Ce LP a été nominé pour le 2018 Grammy Award pour « Meilleur album rock » et son morceau d’ouverture, « La malédiction du sultan », a remporté le Grammy Award pour « Meilleure performance en métal ».



