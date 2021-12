Troy Williamson défie Kerman Lejarraga

Manuel Valero

Kerman Lejarraga (34-2, 26 KO) jouit d’un bon prestige au Royaume-Uni, où ils ont poursuivi leur combat vendredi dernier contre l’Anglais Jack Flatley. L’un des spectateurs qui a prêté une attention particulière était troy williamson (17-0-1, 13 KO), qui a défié le Biscayen avant même de monter sur le ring.

« El Troyano » a rappelé sa victoire sur Damián Biacho au Championnat d’Europe amateur 2015, et a écrit plus tard : « Bon combat. La malchance, Jack Flatley, a montré un grand cœur. J’étais derrière toi dans ce combat. Bravo, Kerman Lejarraga. Il est temps de monter et de me donner une chance. Je vais vous assommer à portée. Nous dansons? »

Williamson a été proclamé champion britannique des super-welters le 9 octobre, battant Ted Cheeseman au dixième tour, lors d’une soirée organisée par Matchroom Boxing, ainsi que celle de Lejarraga vs. Flatley.

Après avoir additionné trois victoires en 2021, « El Revólver » devra donner une revanche à Dylan Charrat en 2022, ou abandonner le titre européen. Dans les prochaines mises à jour des charts mondiaux, Morga gagnera de manière prévisible une place après sa victoire contre Flatley.