Troye Sivan annonce une nouvelle chanson “Angel Baby”, sortie le mois prochain

Troye Sivan a annoncé les détails de son prochain single, “Angel Baby”. La pop star australienne sortira la chanson très attendue le mois prochain. Le nouveau morceau, qui sortira le 10 septembre, a été présenté en avant-première par Sivan dans une paire de publications TikTok.

Dans l’un des teasers, il décrit la chanson comme une “ballade gay juteuse et juteuse qui adore le pouvoir b^tt^m”. Troye Sivan a été silencieux jusqu’à présent cette année, mais en août 2020, il a sorti un EP stellaire, Dans un rêve, via Capitol Records.

“[It’s] une histoire qui se déroule toujours, cette petite collection de chansons explore une période de montagnes russes émotionnelles dans ma vie où les sentiments et les pensées étaient extrêmement frais », a déclaré Troye Sivan à propos de In A Dream lors de sa sortie. « Revisiter ces chansons et ces moments est difficile, mais je suis fier de cette musique et ravi de la diffuser dans le monde. »

L’Associated Press a déclaré: “C’est un apéritif au moment parfait pour un artiste en évolution – une carte postale musicale mélancolique et expérimentale pour une époque difficile.” Sivan a enregistré cinq des six chansons de l’EP avec le producteur Oscar Görres (The Weeknd, MARINA, Tove Lo) entre Stockholm et Los Angeles, juste avant le confinement.

La piste principale, “Take Yourself Home”, s’est classée n ° 1 sur Twitter dans le monde après sa sortie plus tôt cette année et a maintenant atteint plus de 92 millions de flux mondiaux cumulés. Le New York Times a salué « Take Yourself Home » comme un « poubelle quasi-soul discrètement luxuriante ». PAPER a déclaré: “C’est peut-être la première grande chanson à sortir de notre état d’esprit apocalyptique collectif pendant l’épidémie de COVID-19.”

Avant la sortie de In A Dream, le chanteur a également partagé le single “Easy” avec Kacey Musgraves et Mark Ronson – qui a amassé plus de 11 millions de flux mondiaux combinés au cours de la première semaine de sortie et dépasse désormais les 36 millions de flux – et « Rager Teenager ! ainsi que des vidéos auto-dirigées pour les pistes. Chaque chanson est apparue sur plus de 40 listes de lecture New Music Friday.

