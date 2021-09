Troye Sivan dévoile l’hymne ardent “Angel Baby”

“Bébé ange,” Troye Sivan première nouvelle chanson solo de 2021, est maintenant disponible via Capitol Records. Écrit par Troye Sivan, Jason Evigan, Michael Pollack, Sarah Hudson et JHart, “Angel Baby” est une ballade intime, pleine de désir et de romance, réalisée dans la gloire cinématographique des synthés des années 90.

«’Angel Baby’ est mon crack à une ballade adorante, adorante, frappée par l’amour, méga pop, gay, power. Je pensais que nous avions besoin d’un peu plus de ceux-ci », explique Troye Sivan.

Le morceau arrive un an après la sortie de son EP acclamé de 2020, Dans un rêve.

“[It’s] une histoire qui se déroule toujours, cette petite collection de chansons explore une période de montagnes russes émotionnelles dans ma vie où les sentiments et les pensées étaient extrêmement frais », a déclaré Troye Sivan à propos de In A Dream lors de sa sortie. « Revisiter ces chansons et ces moments est difficile, mais je suis fier de cette musique et ravi de la diffuser dans le monde. »

L’Associated Press a déclaré: “C’est un apéritif parfaitement synchronisé pour un artiste en évolution – une carte postale musicale mélancolique et expérimentale pour une époque difficile.” Sivan a enregistré cinq des six chansons de l’EP avec le producteur Oscar Görres (The Weeknd, MARINA, Tove Lo) entre Stockholm et Los Angeles, juste avant le confinement.

La piste principale, “Take Yourself Home”, s’est classée n ° 1 sur Twitter dans le monde après sa sortie plus tôt cette année et a maintenant atteint plus de 92 millions de flux mondiaux cumulés. Le New York Times a salué « Take Yourself Home » comme un « poubelle quasi-soul discrètement luxuriante ». PAPER a déclaré: “C’est peut-être la première grande chanson à sortir de notre état d’esprit apocalyptique collectif pendant l’épidémie de COVID-19.”

Troye fait son retour sur scène ce soir, donnant à “Angel Baby” sa première performance en direct au Terminal 5 de New York dans le cadre de MTV & Extra Gum Present: Push to the VMAs.

“You”, la récente collaboration de Troye avec Regard et Tate McRae, est devenu l’un des 10 meilleurs hits de la radio Top 40, marquant son single le mieux classé au format. Le morceau, qui s’est hissé à la première place du palmarès Hot Dance/Electronic Songs de Billboard, a rassemblé plus de 200 millions de streams mondiaux combinés.

Achetez ou diffusez « Angel Baby ».