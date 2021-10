Troye Sivan sort une vidéo cinématographique pour « Angel Baby »

Troye Sivan a partagé la vidéo officielle de son premier single de 2021, « Bébé ange. » Sivan est rejoint dans le clip provocateur par une multitude de bébés anges qui amplifient l’ambiance romantique de la chanson.

Luke Gilford (Christina Aguilera, Blood Orange), qui a également réalisé la vidéo de 2017 pour « Heaven » de Sivan.

Depuis sa sortie en septembre par Capitol Records, « Angel Baby » a amassé plus de 31 millions de flux mondiaux combinés. Rolling Stone a fait l’éloge de « l’ode romantique ». NME l’a salué comme « une ballade montante et lente qui voit Sivan chantonner au-dessus d’un lit luxuriant de synthés cinématographiques ». Le Honey POP a observé: « C’est sans vergogne romantique, avec un soupçon de gloire de synthé nostalgique et rétro cinématographique des années 90 de haut niveau… » Angel Baby « nous donne déjà des vibrations Blue Neighborhood 2.0. »

Écrit par Troye Sivan, Jason Evigan, Michael Pollack, Sarah Hudson et JHart, « Angel Baby » est une ballade intime, pleine de désir et de romance, réalisée dans la gloire cinématographique des synthés des années 90.

«’Angel Baby’ est mon crack à une ballade adorante, adorante, frappée par l’amour, méga pop, gay, power. Je pensais que nous avions besoin d’un peu plus de ceux-ci », explique Troye Sivan.

Troye, qui a récemment marché dans le Défilé Savage X Fenty et a assisté au Met Gala, a amassé plus de 10 milliards de flux mondiaux combinés, dont un milliard de flux vidéo, au cours de sa carrière. Son deuxième album, Bloom (Capitol Records), a été nommé comme l’un des meilleurs albums de 2018 par les critiques de Rolling Stone, The Guardian, USA Today, Billboard, OUT, NPR Music et de nombreuses autres publications, avec TIME disant : « Troye Sivan est la pop star parfaite.

In A Dream, qui a suivi en 2020, comprenait les succès « Take Yourself Home » et « Easy ». Troye a ensuite fait équipe avec Kacey Musgraves sur une nouvelle version de « Easy », qui mettait en vedette Mark Ronson et a accumulé plus de 74 millions de flux combinés dans le monde. « You », la récente collaboration de Troye avec Regard et Tate McRae, est devenu l’un des 10 meilleurs hits de la radio Top 40, marquant son single le mieux classé au format. Le morceau, qui s’est hissé à la première place du palmarès Hot Dance/Electronic Songs de Billboard, a rassemblé plus de 200 millions de streams mondiaux combinés.

Achetez ou diffusez « Angel Baby ».