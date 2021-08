Troyes et le Paris S. Germain se rencontrent pour leur premier match en Ligue 1

in

08/06/2021 à 21h00 CEST

Le Troyes et le PSG Ils débuteront leur participation en Ligue 1 avec un regain d’entrain, en jouant ce samedi à 21h00 le match correspondant à la première journée au stade. Stade de l’Aube.

Le Troyes Il vient d’une autre catégorie, c’est donc une nouveauté dans cette édition de Ligue 1, où il cherchera à bien performer au classement. Commencez cette nouvelle campagne avec Laurent Batlles en tant qu’entraîneur, il dirige une équipe composée de 29 footballeurs.

Quant à l’équipe visiteuse, le Paris Saint-Germain il est arrivé à la deuxième place la saison dernière en Ligue 1 avec 82 points et 86 buts pour lui et 28 contre. Commencez cette nouvelle saison avec Mauricio Pochettino en tant qu’entraîneur, il dirige une équipe composée de 37 joueurs.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade de l’Aube, obtenant ainsi quatre défaites et trois nuls en faveur de la Troyes. De même, les visiteurs ont une séquence de trois matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de la Troyes. La dernière fois qu’ils ont affronté le Troyes et le PSG dans ce tournoi, c’était en mars 2018 et le match s’est terminé par un résultat de 0-2 pour le PSG.