Troyes et Montpellier se partagent les points et font match nul 1-1

19/09/2021 à 17h06 CEST

Les Troyes et le Montpellier à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Stade de l’Aube. Les Troyes est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir gagné à domicile par un score de 0-2 à FC Metz. Du côté des visiteurs, le Montpellier il a remporté dans son fief 2-0 son dernier match du tournoi contre le AS Saint Etienne. Après le résultat obtenu, l’équipe locale s’est classée en treizième position, tandis que la Montpellier il est resté à la huitième place à la fin du match.

La première partie de la réunion a commencé de manière positive pour lui Troyes, qui a ouvert le tableau de bord avec un peu de Yoann touzghar à 37 minutes. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Montpellerino, qui a mis les tables avec un but de Téji Savanier au bord de la fin, en 87, mettant ainsi fin à la confrontation avec le résultat de 1-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Troyes ils sont entrés du banc Gerson Rodrigues, Youssouf Koné, Tanguy Zoukrou, Philippe Sandler et Dylan chambost remplacement Dingome Tristan, Giulian Biancone, Issa Kabore, Oualid El Hajjam et Yoann Touzghar, tandis que les changements par le Montpellier Ils étaient Mihailo ristique, Sepe Elye Wahi, Sambie junior, Léo Leroy et Nicolas Giacchini, qui est entré par Nicolas Cozza, Joris Chotard, Arnaud Souquet, Florent mollet et Stéphanie mavididi.

L’arbitre a montré un total de huit cartons : quatre cartons jaunes au Troyes, spécifiquement à Dingome Tristan, Tanguy Zoukrou, Xavier Chavalerin et Gerson Rodrigues et trois à Montpellier (Thuler, Jordan Ferri et Téji Savanier). De plus, il y avait un carton rouge pour Thuler (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Troyes obtient cinq points et le Montpellier avec huit points.

Le lendemain le Troyes sera mesuré avec le Olympique Lyonnais, tandis que l’équipe de Montpellerino jouera son match contre le FC Girondins Bordeaux.

Fiche techniqueTroyes :Gauthier Gallon, Karim Azamoum, Oualid El Hajjam (Philippe Sandler, min.78), Jimmy Giraudon, Issa Kaboré (Tanguy Zoukrou, min.69), Florian Tardieu, Tristan Dingome (Gerson Rodrigues, min.59), Romenique Kouame, Giulian Biancone (Youssouf Kone, min.60), Yoann Touzghar (Dylan Chambost, min.78) et Xavier ChavalerinMontpellier :Jonas Omlin, Arnaud Souquet (Junior Sambia, min.67), Maxime Esteve, Thuler, Nicolas Cozza (Mihailo Ristic, min.66), Florent Mollet (Leo Leroy, min.83), Joris Chotard (Sepe Elye Wahi, min. 66), Jordan Ferri, Teji Savanier, Stephy Mavididi (Nicholas Gioacchini, min.84) et Valere GermainStade:Stade de l’AubeButs:Yoann Touzghar (1-0, min. 37) et Teji Savanier (1-1, min. 87)