Trucs et astuces avancés de Halo Infinite : 8 façons d’être un spartiate encore meilleur

Halo Infinite semble avoir attiré un essaim de nouveaux joueurs et de joueurs de retour, grâce à son design qui modernise Halo tout en se sentant toujours enraciné dans les classiques que tant de fans adorent à ce jour. Dans cet esprit, nous avons rassemblé quelques trucs et astuces avancés, destinés à vous aider à passer au niveau supérieur si vous vous sentez prêt pour plus. Si vous avancez toujours prudemment, vous pouvez plutôt bénéficier de nos conseils pour débutants Halo Infinite, qui font un meilleur travail pour être votre rampe d’accès au hit free-to-play. Si vous êtes prêt à débloquer quelques astuces de niveau supérieur, lisez la suite.

Apprendre le combo course / glissade / saut

Halo Infinite est déjà un jeu rapide, mais et si vous pouviez aller un peu plus vite ? Avec ce méta-mouvement émergent, vous pouvez enchaîner des mouvements plus rapides n’importe où sur le champ de bataille, bien que cela soit particulièrement utile lorsque vous descendez une pente, même légère. Pour ce faire, accroupissez-vous simplement en sprintant pour initier une glissade, et pendant que vous glissez, sautez. Cette tactique commence à s’infiltrer dans les matchs multijoueurs, en particulier les matchs classés où les joueurs recherchent tous les avantages, petits et grands, il serait donc sage de la maîtriser vous-même si vous envisagez de concourir pour les rangs Halo Infinite.

Retirez les Drop Walls instantanément

Lorsque vous vous trouvez du mauvais côté d’un bouclier de mur de chute, cela peut prendre un peu de munitions avant de pouvoir engager directement l’armure et la santé de l’ennemi. Mais il existe une astuce pour annuler très rapidement les murs de chute ennemis. Lorsque vous en voyez un posé au sol, plutôt que de sortir son patchwork de panneaux de protection, visez le dispositif métallique au bas du bouclier. Un coup sur celui-ci supprimera immédiatement tout le Drop Wall et vous permettra non seulement de frapper votre ennemi de front, mais vous pourrez également le laisser stupéfait de la façon dont vous avez éliminé ses défenses si rapidement.

Visez ici pour un retrait rapide du Drop Wall.

Ne soyez pas pointilleux lorsque vous retirez des boucliers

Les boucliers Halo ont toujours fait partie du jeu et il reste crucial dans Halo Infinite que vous supprimiez rapidement les boucliers ennemis afin de pouvoir infliger des dégâts HP et gagner des échanges de tirs. Pour éliminer les boucliers plus efficacement, ne perdez pas votre temps sur des tirs à la tête. Alors que différentes armes peuvent être meilleures ou pires que d’autres pour retirer les boucliers, n’importe quelle arme elle-même inflige les mêmes dégâts aux boucliers, que vous frappiez un ennemi à la tête ou au corps. L’inclination dans un jeu de tir PvP est de viser la tête, mais dans Halo, vous n’avez pas besoin de vous soucier de l’endroit où vos tirs atterrissent jusqu’à ce que les boucliers soient abaissés. Jusque-là, les coups de corps feront très bien l’affaire. (Passez aux tirs à la tête pour un coup mortel rapide, cependant.)

Armez vos alliés en larguant des armes

Halo a popularisé l’inventaire à deux armes que nous voyons dans tant de tireurs modernes, mais cela ne signifie pas que vous devez porter deux armes à tout moment. Si vous voulez être un bon coéquipier, vous pouvez laisser tomber une arme de votre inventaire même si vous ne l’échangez pas contre une autre. Pour ce faire, maintenez l’arme dont vous souhaitez vous séparer et maintenez le bouton d’échange d’arme enfoncé. Par défaut, il s’agit de Y sur une manette Xbox et de V sur un clavier. Cela vous permettra de donner une arme à un soldat à vos côtés qui peut ne pas en avoir du tout ou peut-être simplement un tireur d’élite avec, par exemple, un fusil de combat. Lorsque vous êtes tous les deux équipés de vos armes les plus meurtrières, cela ne peut être qu’une bonne chose.

Utilisez la polyvalence du Repulsor à votre avantage

Demandez quelle est la pièce d’équipement Halo Infinite préférée des gens et vous obtiendrez probablement une variété de réponses. Mais celui qui est le plus polyvalent est sans doute le Repulsor. Ce déflecteur portable peut faire beaucoup de choses, et tout n’est pas si évident. Le cas d’utilisation généralisé d’un Repulsor consiste à renvoyer les grenades entrantes sur l’ennemi, mais pointez-le vers le sol lorsque vous sautez et vous vous donnerez un plus grand coup de pouce vers le haut. Ma façon personnelle préférée de l’utiliser est comme un matador sur les cartes Big Team Battle, permettant à un ennemi de charger après moi dans un véhicule, seulement pour mitrailler sur le côté et les frapper avec une explosion de Repulsor, ce qui peut envoyer leur voiture hors du bord de la carte lorsqu’il est fait de la manière la plus stratégique.

Le Grappleshot est également multi-usage

Si le Repulsor n’apparaît pas comme votre équipement préféré dans Halo Infinite, il est fort possible que le Grappleshot le fasse. Cet outil joue comme s’il était prêté par Batman et donne à Halo Infinite une sensation résolument nouvelle, qui pourrait bien devenir un jouet nécessaire pour tous les futurs jeux Halo. Vous saurez si vous êtes à portée de saisir quelque chose car le centre de votre réticule deviendra jaune.

Avec le grappleshot, vous pouvez non seulement franchir rapidement les écarts et attraper vos adversaires, vous pouvez également faire des choses comme saisir le drapeau dans CTF, vous lancer directement dans le siège d’un véhicule ou – mon préféré – vous installer sur un perchoir qui serait autrement inaccessible. C’est particulièrement amusant dans les rondes Big Team Battle où vous pouvez grimper vers de nouveaux sommets et appeler les ennemis avec la fonction ping tout au long du jeu. Pour plus de stratégie, ne tuez personne, afin qu’ils ne voient jamais votre configuration sur une killcam. Vous ferez beaucoup de travail pour votre équipe en tant que tout premier meneur spartiate.

Surveillez l’éblouissement des tireurs d’élite

Un moyen infaillible de rester droit dans vos bottes en métal est d’être vigilant et de vous éloigner du réticule si vous vous y retrouvez. Alors que la plupart des armes à feu ne vous avertissent pas d’être dans le viseur de quelqu’un, le puissant S7 Sniper de Halo Infinite émet un éblouissement perceptible lorsque quelqu’un vise vers le bas, ce qui est avantageux car un seul tir à la tête avec lui éliminera tout Spartan. Si vous courez sur l’une des plus grandes cartes du jeu et que vous voyez une lueur au loin, ce n’est pas une personne avec un miroir au soleil qui épelle SOS, c’est le joueur qui cherche à détacher votre casque cool du reste de votre noyau d’armure.

Si tu vois ça, canard !

Montez sur, pas dans, des véhicules en tant que porte-drapeau

Ramener le drapeau ennemi à votre base pour marquer peut être beaucoup plus rapide avec un véhicule, mais il révèle toujours votre position comme si vous couriez avec, ce qui rend un vol réussi très difficile. Avec certains véhicules, cependant, vous pouvez profiter de la vitesse d’un transport de drapeau via un véhicule sans vous rechercher des ennemis. Tenez-vous simplement au-dessus de choses comme un fantôme, une guêpe ou peut-être d’autres véhicules Halo Infinite et vous pourrez surfer jusqu’au but sans jamais laisser les ennemis savoir où vous vous êtes enfui. C’est peut-être le mouvement le plus satisfaisant de tout Halo Infinite en ce moment, car le faire donne l’impression que le genre de «triche» amusant pour lequel Halo est connu depuis longtemps.

Il y a beaucoup plus à apprendre sur Halo Infinite, y compris le contenu de son passe de combat à 100 niveaux et comment augmenter votre passe de combat.

