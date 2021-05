Trucs et astuces d’assurance maladie pour la première fois pour les nouveaux diplômés

Note de l’éditeur: Cet article fait partie d’une série sur les conseils en investissement destinés aux récents diplômés des collèges, s’appuyant sur l’expertise de professionnels de la finance, de professeurs d’université et, bien sûr, des analystes et rédacteurs d’InvestorPlace. L’article d’aujourd’hui sur la navigation dans l’assurance santé du premier emploi est une gracieuseté de Marshall Staton, directeur des ressources humaines chez Aeroflow Healthcare, un fournisseur de premier plan d’équipements médicaux durables (DME). Cliquez ici pour en savoir plus sur «Money Moves for Recent Grads» et consultez Top Grad Stocks 2021 pour nos meilleures actions à acheter pour les nouveaux diplômés.

Les jeunes professionnels qui entrent sur le marché du travail sont souvent mal informés lorsqu’il s’agit de comprendre les avantages fournis par l’employeur, ce qui peut les amener à commettre des erreurs coûteuses mais facilement évitables lorsqu’il s’agit de choisir une assurance maladie. Ces erreurs coûteuses mènent inévitablement à des sentiments d’incertitude financière et de malheur général.

En fait, une récente enquête 2021 de Voya Financial a révélé que 33% des employés ne comprennent pas les avantages auxquels ils sont personnellement inscrits. Et si nous ne parlons que de la génération Y et d’autres jeunes travailleurs, ce chiffre grimpe à 54%. .

C’est vrai: plus de la moitié des jeunes professionnels paient de l’argent pour une assurance qu’ils ne comprennent pas.

La littératie des employés en matière d’assurance maladie peut également avoir un impact direct sur leur productivité et les relations qu’ils entretiennent avec leurs employeurs. Et alors que les jeunes diplômés commencent leur carrière, ces premières relations de travail sont essentielles à leur croissance professionnelle et à leur stabilité financière.

Pour assurer une transition transparente du nouveau diplômé au professionnel actif, décrivons quelques lignes directrices que les diplômés peuvent utiliser pour naviguer dans les avantages fournis par leur employeur.

Comprendre la terminologie

Source: Shutterstock

L’une des étapes les plus importantes que les diplômés peuvent franchir avant d’entrer dans un bureau d’avantages sociaux des employeurs est de dissiper toute confusion sur la valeur des termes utilisés dans le glossaire lors de l’examen des options d’assurance maladie. Ces termes incluent:

Copay: Le prix fixe qu’un employé doit payer avant de recevoir un service donné.

Prime: Le montant qu’un employé paie pour l’assurance maladie chaque mois.

Déductible: Le montant qu’un employé paie pour les soins de santé avant que l’assurance ne commence à payer.

Coassurance: Le pourcentage d’un service de santé couvert qu’un employé paie après avoir payé sa franchise.

Maximum hors de la poche: Le maximum que vous aurez jamais dépensé en frais médicaux remboursables au cours d’une année de régime donnée.

Il est important de comprendre la définition de chacun de ces termes, leur relation les uns avec les autres et leur rôle dans les coûts de santé associés, en particulier si vous choisissez parmi différents niveaux d’assurance. Alors qu’un plan à prime élevée et à prime inférieure qui couvre les rendez-vous médicaux de routine peut être préféré par les jeunes diplômés, ceux qui ont des problèmes de santé préexistants peuvent vouloir envisager un plan avec une prime plus élevée et une franchise inférieure pour assurer une meilleure couverture pour les visites chez le médecin, les médicaments. et procédures.

Quel type de plan répond le mieux à vos besoins en matière de soins de santé?

Source: Shutterstock

Habituellement habitués à recevoir une couverture des régimes de santé de leurs parents, les nouveaux diplômés en savent souvent peu sur le fonctionnement interne du système de santé américain. C’est rarement aussi simple que de prendre rendez-vous et de se présenter à l’heure – il y a des facteurs à prendre en compte lors de la recherche de prestataires et des options financières apparemment complexes comme les comptes d’épargne santé (HSA) à comprendre.

Une façon pour les diplômés de rester instruits et d’éviter toute dépense médicale surprise consiste à choisir des médecins qui sont en réseau et couverts par le plan de leur entreprise. Au-delà des considérations relatives à l’assurance lors du choix d’un médecin, il est important de prendre en compte des critères supplémentaires, comme leur expertise spécifique et leur emplacement, pour s’assurer que tous vos besoins sont satisfaits. Les jeunes employés peuvent souvent trouver des médecins en réseau grâce aux outils de recherche utiles proposés par leur assureur.

Une mise en garde que les jeunes employés doivent savoir, c’est que ce n’est pas parce qu’un établissement est intégré au réseau que chaque employé de cet établissement est intégré au réseau. Dans certains cas, les patients sont traités par des médecins hors réseau dans les hôpitaux du réseau, découvrant seulement après le traitement qu’ils ont été facturés à des tarifs hors réseau. Pour éviter toute confusion et des frais imprévus, demandez à chaque médecin que vous voyez s’il est en réseau avant de recevoir un traitement.

Différents plans ont des modèles financiers différents

Source: Shutterstock

Avec des coûts d’assurance à la hausse et des politiques de couverture changeant souvent, il est essentiel de comprendre comment ces modèles de paiement affectent le montant qu’un diplômé paiera de sa poche, à la fois pour le régime dans son ensemble et pour tout traitement ou médicament.

Après avoir maîtrisé comment trouver les services couverts par une assurance près de chez eux et appris la terminologie de leur assurance maladie, les employés peuvent passer à des options comme un compte d’épargne santé (HSA), un compte fiscalement avantageux qui permet aux employés d’investir de l’argent pour de futurs frais médicaux qui pourraient ne pas l’être. couverts par leurs plans de santé. Les HSA doivent être associés à un plan de santé à franchise élevée (HDHP) et, bien que ces plans soient généralement d’excellents choix pour les personnes en bonne santé qui ne consultent pas souvent le médecin, un HDHP n’est peut-être pas la meilleure option si vous vous attendez à des soins médicaux importants. factures au cours d’une année donnée. Bien que les primes soient moins élevées, il pourrait être difficile de payer la franchise pour une procédure coûteuse, même avec de l’argent dans une HSA.

En particulier pendant la pandémie et tous les défis de santé qu’elle a créés, les diplômés voudront un régime d’assurance maladie qui leur apporte la tranquillité d’esprit. L’assurance maladie peut sembler complexe et intimidante, en particulier pour les jeunes employés qui y naviguent pour la première fois. Pour rester productif et commencer votre carrière du bon pied, ne négligez pas vos avantages sociaux et travaillez de manière proactive pour tirer le meilleur parti de votre assurance maladie.