Trucs et astuces de l’ascension : meilleures armes, objets, tactiques

Image : Géant néon

L’Ascent est pour la plupart un jeu de tir à double manche, mais il y a une énorme différence entre survivre et prospérer à Veles.

Le premier jeu de Neon Giant est assez simple en termes de contrôles, mais il existe quelques systèmes et balançoires en difficulté dont les joueurs doivent être conscients. Heureusement, il existe de nombreux outils et astuces pour vous aider à nettoyer Veles de tout ce qui se trouve sur votre chemin, à condition que vous soyez d’abord bien équipé.

Remettez vos primes – une fois que vous en avez une pile

Capture d’écran : Neon Giant / Kotaku Australie

Pendant que vous jouez à The Ascent, vous rencontrerez de petits mini-boss – des personnages avec un nom spécifique et une barre de HP plus grande au-dessus de leur tête. Ce sont en fait des primes que vous pouvez remettre contre de l’argent, bien que vous n’obteniez l’argent supplémentaire que lorsque vous remettrez la prime à un barman. Pour trouver un barman, recherchez simplement le symbole du sac d’argent avec un plus dessus. Vous verrez à quoi cela ressemble ci-dessus, et l’icône apparaîtra également sur la mini-carte en haut à droite. Ne vous sentez pas obligé de vous précipiter pour remettre une prime : vous n’obtenez que 1 000 uCreds pièce, donc cela ne vaut pas la peine de visiter le bar tant que vous n’en avez pas plusieurs à remettre.

En parlant d’argent liquide…

N’oubliez pas de vendre tous vos articles en double

Capture d’écran : Neon Giant / Kotaku Australie

Chaque fois que vous vous rendez chez un vendeur, vous pourrez vendre toutes vos armes, armures, grenades tactiques et augmentations en double. L’Ascent ne rend pas cela aussi facile que cela pourrait l’être – vous devez entrer dans chaque catégorie pour vendre tous vos doublons – mais c’est de loin le moyen le plus rapide de gagner une tonne d’argent. Vous pouvez ensuite utiliser ces dollars pour acheter une arme ou une pièce d’équipement spécifique si vous ne l’avez pas.

Vérifiez le type de dégâts de votre arme et assurez-vous d’équiper quelque chose avec des dégâts de feu dès le début.

Capture d’écran : Neon Giant / Kotaku Australie

L’élément le plus important dans les armes de The Ascent n’est pas nécessairement la valeur DPS, la cadence de tir ou la façon dont tout cela se connecte à vos statistiques. C’est en fait le type de dégâts que chaque arme fait, et chaque arme fera l’un des quatre types de dégâts.

Si vous avez du mal dans les batailles, c’est presque 1000% parce que vous avez le mauvais type d’arme/de dégâts équipé. Pour faciliter les premières batailles, assurez-vous d’équiper une arme de type feu, en particulier le HCF Heat. Même s’il s’agit d’une version de niveau inférieur à certaines de vos autres armes, toutes les créatures humanoïdes subissent des dégâts considérables du feu, même si ces ennemis sont d’un niveau beaucoup plus élevé que vous.

De même, le jeu vous opposera plus tard à des robots. L’équipement d’un canon à main à énergie ou d’un fusil à rafale est presque obligatoire ici, surtout si vous voulez vous occuper rapidement du boss robotspider.

Assurez-vous d’avoir suffisamment de composants de niveau 1 ou 2 pour les mises à niveau.

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, bien que l’interface utilisateur ne soit pas aussi claire qu’elle pourrait l’être, les armes sont améliorées à l’aide des composants que vous trouverez tout au long du jeu. Mais les armes à feu ne peuvent être améliorées que dans l’ordre. Ainsi, pour prendre une arme de Mk4 à Mk5, il faut 5 composants de niveau 1 – et à partir de Mk5, vous ne pouvez utiliser que des composants de niveau 2 pour améliorer cette arme. Vous ne pouvez pas utiliser de composants de haut niveau pour mettre à niveau quelque chose de bloqué à Mk1, donc budgétisez en conséquence.

Gardez toujours un œil sur les barils explosifs rouges.

Tout comme le monde est rempli de sièges, de barricades et de divers piliers derrière lesquels se cacher, il y a aussi beaucoup de barils explosifs pour faire votre sale boulot. Cette photo de l’un des combats de boss du jeu en est un bon exemple. Le rayon d’attaque et l’IA du Siege Mech l’attireront autour du pilier, et il suffit d’un seul coup – plus une esquive – pour faire d’énormes dégâts.

Mais il existe des tonnes d’opportunités pour cela dans presque tous les échanges de tirs, et vous pouvez souvent attirer l’IA dans la portée du canon en vous accroupissant et en esquivant les nombreux morceaux de couverture disponibles.

N’oubliez pas que presque tout peut être couvert.

Capture d’écran : Neon Giant / Kotaku Australie

L’Ascent est conçu pour vous donner de nombreuses occasions de tirer sur vos ennemis en toute sécurité. La fusillade ci-dessus dans une zone de transport public en est un excellent exemple. Vous pouvez voir plusieurs cibles sur la mini-carte, mélangées parmi une tonne de civils qui commencent à se disperser au son des coups de feu.

Il est difficile d’identifier rapidement dans une foule toutes les cibles, donc la chose la plus sûre à faire est de choisir un coin ou un banc. En maintenant le bouton de visée enfoncé, vous pouvez tirer sur des cibles à l’air libre et vous serez protégé de tout coup de feu. Vous devrez toujours fuir les ennemis lançant des grenades, mais l’utilisation de l’espace disponible vous aide à minimiser le nombre de combats que vous devez mener à un moment donné.

Cette embuscade dans une rue de la ville est un autre bon exemple. Il n’est pas possible de continuer à foncer, mais vous pouvez voir plusieurs opportunités de couverture lorsque mon personnage recule : des piliers au bord ou de petites barrières au milieu de la rue. En vous accroupissant et en tournant autour de ces blocs, vous pouvez facilement vous protéger tout en éliminant les ennemis à volonté.

Faites attention aux ennemis qui vous précipitent.

Capture d’écran : Neon Giant / Kotaku Australie

Les comportements ennemis sont corrigés, ce qui est extrêmement utile pour planifier mentalement les batailles à l’avance. En pratique, cela signifie que vous pouvez concentrer vos attaques sur les ennemis qui vous obligeront à changer de position (soit par des attaques de mêlée, des grenades ou d’autres effets AOE).

La photo ci-dessus est un bon exemple. Je cible l’ennemi à droite ici, bien que le plus gros ennemi au milieu soit un personnage brandissant un marteau qui peut attaquer à couvert. Leurs HP sont cependant beaucoup plus élevés et l’icône du crâne indique que je ne peux pas résister à trop d’attaques si je me fais prendre à découvert. Donc, l’option judicieuse ici est de retirer l’ennemi à distance standard de la couverture, puis je peux me retirer en arrière pour faire face à l’ennemi de mêlée si nécessaire.

Il est également bon d’utiliser des augmentations pour exploiter le comportement de l’IA. Certains des ennemis de niveau inférieur vous envahiront, ce qui est une excellente occasion de maximiser les dégâts de vos grenades. Une autre option est l’augmentation qui « marque » les ennemis, leur faisant infliger des dégâts AOE explosifs à leur mort. C’est aussi particulièrement utile dans les combats de boss, car les monstres qui apparaissent souvent sont une menace plus importante (soit directement, soit parce qu’ils vous obligent à vous déplacer dans des endroits plus vulnérables).

Vous pouvez même utiliser ce comportement d’IA pour canaliser les ennemis dans des couloirs ou des portes étroits. Une fois qu’un ennemi commence à se précipiter, il se précipitera toujours vers votre position, tandis que les autres personnages adopteront par défaut leurs comportements prédéfinis. Profitez-en et vous constaterez que la plupart des combats deviennent beaucoup plus simples.

Déposez une tonne de points dans le but ; ne dépensez pas autant en coup critique ou en esquive.

Capture d’écran : Neon Giant / Kotaku Australie

Vous obtenez trois points de compétence par niveau, bien qu’il y ait quelques points de compétence bonus dispersés dans Veles. Mais la chose la plus importante à savoir est quelles statistiques vous donneront immédiatement le plus de retour, et lesquelles ne le feront pas.

Je recommanderais de ne pas gaspiller une tonne de points dans votre coup critique : il fait 20 %, ce qui est un rendement assez faible compte tenu du taux d’augmentation que vous obtenez des autres statistiques. Viser, en revanche, est extrêmement utile dans tous les scénarios. Il réduit le taux de récupération de la propagation des armes pour toutes les armes, ce que vous pouvez voir à l’écran lorsque le curseur de visée se rétrécit et s’agrandit après chaque tir :

Capture d’écran : Neon Giant / Kotaku Australie

Réduire la propagation des armes est une affaire énorme pour les fusils à rafale, les fusils de chasse et les fusils entièrement automatiques : cela signifie que vous gaspillerez moins de balles pour éliminer les ennemis, surtout si vous essayez de prendre des personnes à distance. Si vous voulez contourner un ou deux ennemis avec des canons à main ou des pistolets, il est presque obligatoire de viser au maximum. Ces deux types d’armes peuvent faire une tonne de dégâts, mais seulement si leurs balles ne sont pas gaspillées – et lorsque vous avez une tonne d’ennemis qui vous précipitent à la fois, vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir des tirs hors cible.

Certains équipements amélioreront également vos attributs de base, vous n’avez donc pas besoin de trop investir dans quelque chose comme la santé. J’ai plaidé en faveur de l’élimination des points dans le but, mais je pense également qu’investir une tonne dans le maniement des armes – ce qui améliore votre vitesse de rechargement – ​​est également très essentiel. Si vous voulez passer plus de temps à utiliser vos augmentations, pensez plutôt à maximiser votre sens tactique.

L’évasion est également une autre statistique qui ne semble pas très utile : elle n’améliore pas la rapidité avec laquelle vous pouvez esquiver, ni sa portée. Donc, étant donné que l’esquive de base est déjà assez rapide et vous donne suffisamment de place pour éviter la plupart des attaques, vous feriez mieux de laisser tomber des points dans les autres statistiques en premier.

Réglez l’aide à la visée sur moyen ou élevé.

Il s’agit d’une recommandation formelle des développeurs, et j’en ferais écho. La façon dont la visée fonctionne dans The Ascent est que vous visez un endroit précis. Donc, si vous visez derrière un ennemi, ne vous attendez pas à ce que la balle le traverse : vous voulez viser juste devant, ou précisément sur votre cible préférée. Cela peut être difficile à faire lorsque vous êtes pressé, en particulier sur un contrôleur, alors ne vous sentez pas mal à l’idée d’augmenter l’assistance.

Certains ennemis laisseront tomber de petites balises de guérison : celles-ci vous soigneront aussi.

Capture d’écran : Neon Giant / Kotaku Australie

Il y a beaucoup à suivre dans un échange de tirs, mais faites attention aux éléments AOE verts. Ce sont essentiellement des balises de guérison que l’ennemi laisse tomber pour lui-même, mais vous pouvez également en profiter.

Gardez également un œil sur les guichets automatiques – ils laissent souvent tomber des packs de santé petits ou grands que vous pouvez utiliser.

Capture d’écran : Neon Giant / Kotaku Australie

Il existe essentiellement trois types de guichets automatiques que vous rencontrerez, et tous ont un petit marqueur sur votre mini-carte. Les plus chers coûtent plus de 100 uCred par pop et crachent des packs de 50 HP. Les moins chers crachent de petits packs de santé, et le 99 uCred vu ci-dessus vous donnera des potions d’énergie, qui vous aideront à faire le plein de vos capacités/grenades.

Vérifiez les améliorations que vous obtenez de votre équipement, en particulier ses attributs de base.

Capture d’écran : Neon Giant / Kotaku Australie

Sur le côté droit, chaque pièce d’équipement sera divisée en trois catégories : une cote de défense, des attributs et des « boosts ». Les statistiques de dégâts indiquent essentiellement que, dans ce cas, le Redrunner Smooth Top offre plus de protection contre les armes à énergie. Cela améliorera également ma compétence d’évasion de 5 points – ce qui est un bon coup de pouce, mais pas si pratique si vous n’investissez pas de points dans cette statistique.

Cela vaut la peine de s’en souvenir car vous souhaitez échanger votre armure pour qu’elle corresponde aux ennemis que vous combattez, en particulier avant les combats de boss majeurs. C’est également pratique si vous voulez juste avoir un haut ou un pantalon pour augmenter un peu une statistique – comme votre santé – afin que vous puissiez concentrer vos points de compétence ailleurs. Cela dit, The Ascent est assez gratuit avec de l’argent, donc si vous devez rendre visite au greffeur pour réinitialiser vos compétences, vous pourrez généralement vous le permettre.

Notez que le jeu croisé n’est pas avec la version Steam du jeu.

Si vous cherchez à jouer sur PC et Xbox, bonne nouvelle : l’Ascent prend en charge le jeu croisé. Mais ce n’est qu’avec la version UWP du jeu que vous obtiendrez via le Windows Store ou l’application Xbox Game Pass, pas la version sur Steam. Gardez cela à l’esprit si vous envisagez de jouer avec des amis – bien que The Ascent soit sur Game Pass pour PC, ainsi que sur console, ce n’est pas le plus gros problème.