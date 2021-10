Trucs et astuces pour choisir la meilleure police d’assurance vélo

Les deux-roues sont le mode de transport le plus populaire et le plus courant en Inde. Non seulement il est comparativement plus abordable que les véhicules à quatre roues, mais il peut également se frayer un chemin dans les ruelles étroites de l’Inde, évitant ainsi aux cyclistes une longue circulation.

Si ces caractéristiques vous donnent envie d’acheter un vélo, vous devriez également commencer à rechercher une assurance deux-roues, car le véhicule ne peut pas être emmené sur les routes sans couverture d’assurance active. Si vous débutez dans l’assurance automobile, vous pouvez utiliser nos conseils et astuces ci-dessous pour choisir la bonne assurance vélo.

Lisez aussi – 2 façons créatives de peindre un casque de vélo

Liste de conseils pour choisir la bonne police d’assurance vélo :

Choisissez le type d’assurance en fonction de vos besoins

L’assurance vélo au tiers et l’assurance vélo complète sont les deux types d’assurance vélo les plus courants et les plus populaires que vous pouvez rencontrer sur le marché. L’assurance vélo au tiers sauve le propriétaire des obligations financières et légales découlant d’un accident de la route envers un tiers particulier et un bien. C’est l’assurance la plus basique qu’un propriétaire de deux-roues puisse avoir. Un inconvénient majeur de l’assurance vélo au tiers est sa couverture limitée. Si vous souscrivez une assurance responsabilité civile, vous ne serez pas tenu de réclamer vos propres dommages-intérêts résultant d’accidents de la route.

Si vous accordez plus d’importance à une couverture sécurisée et complète que le montant de la prime d’assurance, vous devez choisir une assurance complète pour deux-roues plutôt qu’une assurance au tiers. Dans le cadre de l’assurance casco, l’assureur couvrira les dommages aux tiers et aux propres dommages en cas d’accidents de la route et d’autres événements mentionnés dans les documents d’assurance. L’assurance multirisque est chère, mais la couverture améliorée justifie l’augmentation du prix.

Lisez aussi – Comment construire votre propre vélo électrique rapide bricolage

Comparez les régimes d’assurance de différents assureurs

Une fois que vous avez choisi entre l’assurance casco et l’assurance responsabilité civile, il est temps de rechercher les plans d’assurance idéaux dans la catégorie d’assurance sélectionnée. Au cours de votre phase de recherche d’assurance vélo, comparez des plans similaires offerts par trois compagnies d’assurance ou plus. Ce sera fastidieux, chronophage et difficile, mais l’effort en vaudra le résultat.

Vous pouvez également faire appel à des sites Web d’examen des assurances en ligne qui expliquent les tenants et aboutissants de régimes d’assurance particuliers via des blogs descriptifs ou du contenu vidéo. Cela vous donnera l’idée et la direction indispensables pour aller de l’avant. Si vous effectuez cette étape avec diligence, vous serez beaucoup plus près de choisir la meilleure assurance vélo pour vos besoins.

Connaître les modules complémentaires disponibles

Les avenants, également appelés add-ons, sont des clauses de couverture supplémentaires qui peuvent être ajoutées à l’assurance des deux-roues. Des ajouts sont généralement pris pour améliorer la couverture pour un coût supplémentaire. Avant d’acheter un module complémentaire, comprenez toujours à quoi il servira et est-ce vraiment nécessaire ou non car, pour chaque module complémentaire, vous devrez payer un montant supplémentaire. La plupart des assureurs proposent les compléments suivants :

Retourner à la factureAmortissement nulConsommablesAssistance routièreProtection du moteur

Selon l’état et les besoins de votre vélo, vous pouvez choisir un ou plusieurs modules complémentaires qui répondent le mieux à vos besoins. Si vous avez un vieux vélo, parlez à l’assureur des motards disponibles, car les vieux motards ne sont pas éligibles pour tous les motards.

Lisez aussi – Rendez votre moto tout-terrain superbe avec des kits graphiques et des décalcomanies personnalisés

Connaître le ratio de règlement des sinistres de l’assureur

L’objectif principal de la souscription d’une assurance est d’obtenir une assistance financière en temps opportun de la part de l’assureur en cas de pertes financières résultant d’accidents de la route. Si vous souhaitez obtenir un remboursement rapide des sinistres, finalisez toujours l’assureur après avoir vérifié le ratio de règlement des sinistres des dernières années. Sinon, vous vous retrouverez avec des formalités administratives fastidieuses, un processus de demande de réclamation lent et un remboursement plus lent. Une recherche rapide en ligne vous donnera les informations indispensables sur le taux de règlement des sinistres de vos assureurs présélectionnés.

La valeur déclarée assurée (VDI) est la valeur marchande actuelle ou ex-salle d’exposition de votre véhicule. IDV est également connu comme la valeur maximale que l’assureur sera tenu de payer si le véhicule est endommagé de manière irréparable ou volé. L’IDV de votre véhicule est calculé après déduction du montant de l’amortissement et peut avoir un impact significatif sur votre prime d’assurance. Une IDV plus élevée s’accompagne toujours d’une prime d’assurance plus élevée et vice-versa.

Lire aussi – Pneus brûlants et pieds endoloris : Lagos hérissée de l’interdiction de faire du vélo

Évaluez la prime que vous paierez

Si le montant de la prime va être un facteur décisif dans votre décision d’achat, vous pouvez avoir une idée de la prime que vous paierez sur vos plans d’assurance présélectionnés à l’aide d’un calculateur de prime d’assurance vélo en ligne. Pour obtenir un chiffre de prime presque précis, saisissez correctement les informations requises. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des avenants pour obtenir une estimation des primes de votre régime d’assurance personnalisé.

Lire aussi – Pneus brûlants et pieds endoloris : Lagos hérissée de l’interdiction de faire du vélo

Aidez-vous des communautés en ligne/forums/blogs d’examen des assurances

Lorsque vous vous retrouvez entouré de doutes et de questions sans fin, commencez toujours vos recherches par des forums ou des communautés en ligne où les membres échangent des connaissances ou parlent d’assurance en général. Ces communautés peuvent vous donner la direction dont vous avez tant besoin en répondant à vos questions de base d’une manière simple.

Une fois que vous avez une idée de base de ces communautés, rendez-vous sur les blogs d’assurance qui partagent des guides et des ressources exhaustifs sur les produits d’assurance, l’industrie, les compagnies d’assurance et toutes les autres informations importantes liées à l’assurance. Tout ce processus consommera une grande partie de votre temps et de votre énergie, mais à la fin du processus, vous aurez suffisamment de connaissances pour évaluer si les régimes d’assurance choisis vous conviennent ou non.

Conclusion

Outre ces points, vous pouvez également faire des recherches pour savoir si l’assureur que vous avez sélectionné fournit un excellent support client ou non. Si vous tenez compte de tous ces points au moment de prendre votre décision de souscrire une assurance vélo, vous trouverez certainement le meilleur plan adapté à vos besoins spécifiques.

Lisez aussi – Assurez-vous d’avoir une couverture en cas de panne dans votre police d’assurance vélo