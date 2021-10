Trucs et astuces pour laver facilement vos draps et les rendre impeccables | La vie

Avez-vous besoin d’aide pour laver les draps? Alors faites attention à ces trucs et astuces pour tuer les bactéries, garder la couleur comme au premier jour et devenir impeccable.

La plupart des gens considèrent leur lit comme un endroit propre, mais ce n’est malheureusement pas le cas. La science montre qu’il s’agit d’un espace où une multitude de germes, y compris des bactéries fécales, s’accumulent, il est donc souvent très important de laver les draps pour maintenir une bonne hygiène.

Les experts recommandent de laver vos draps au moins une fois par semaine, et ne pas le faire peut entraîner certains problèmes, notamment une irritation de la peau, de l’acné ou des réactions allergiques aux acariens.

Comme pour tout vêtement, Il est important de savoir comment laver vos draps pour obtenir de bons résultats. Ils ne peuvent pas être traités de la même manière que les vêtements que nous enfilons plusieurs fois avant de les mettre dans la machine à laver, car nous risquons de laisser des germes dans le tissu et de ne pas entretenir correctement le tissu.

La première chose à faire est de vérifier les symboles de lavage sur l’étiquette. Ici, vous verrez quelle est la température maximale que supporte le tissu et d’autres détails à prendre en compte lors du choix du programme de machine à laver le plus approprié.

Vous voulez enlever les taches facilement et rendre vos vêtements plus parfumés ? Ajoutez ces ingrédients secrets à votre machine à laver et obtenez les meilleurs résultats.

Après avoir connu les besoins de lavage, séparez ensuite les vêtements en fonction du tissu, de la couleur et du niveau de salissure. De cette façon, vous vous assurez de bien laver les draps sans craindre que le tissu ou la couleur finissent par s’abîmer.

Lors du choix de la température de lavage des draps, il est conseillé de choisir la température la plus élevée qui supporte le tissu pour éliminer les germes. Cependant, tous ne peuvent pas être lavés à l’eau chaude. Les draps en coton peuvent être lavés à 60 ºC, mais dans le cas des tissus synthétiques, l’eau chaude ou froide est recommandée.

Dans ces cas, pour se débarrasser des bactéries et des champignons, vous pouvez ajouter un désinfectant textile, soit un produit commercial, soit un ingrédient que vous avez dans votre garde-manger, comme du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude.

D’autres problèmes que vous devez prendre en compte lors du lavage des draps sont de calculer la dose idéale de détergent et de ne pas surcharger la machine à laver, car sinon le linge ne sera pas propre.