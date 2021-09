Trucs et astuces pour le télétravail : espace, horaires et postes | La vie

En matière de télétravail, il est important d’avoir une série d’habitudes pour être le plus efficace possible, c’est pourquoi nous avons compilé quelques recommandations pour vous aider le plus possible.

Le télétravail est venu comme une imposition pour beaucoup de gens. Les secteurs n’avaient pas d’importance, la pandémie a obligé des centaines d’entreprises à renvoyer leurs travailleurs chez eux et à coordonner les tenants et aboutissants de la production via Internet.

Beaucoup de gens ont été confrontés pour la première fois à une situation complètement nouvelle. Et, est-ce que le télétravail ne consiste pas à travailler en pyjama ou à prendre des pauses continues. Cette modalité nécessite une discipline extrême pour être efficace.

Vous connaissez peut-être déjà cette façon de travailler ou vous êtes confronté pour la première fois au sentiment de ne pas avoir le patron survolant le secteur, aussi bien pour certains que pour d’autres nous avons décidé de vous fournir des trucs et astuces.

Il n’est pas nécessaire que vous les essayiez tous en même temps, en fait, ce n’est pas recommandé. Son truc, c’est d’essayer ceux qui correspondent le mieux à votre journée et à votre façon de travailler. Essayez d’être laxiste et d’éviter les frustrations.

Utilisez une seule alarme et ne la remettez pas

La chose la plus difficile dans le travail à domicile et le matin est de sortir du lit. En n’ayant pas à aller au bureau, la sensation de précipitation est complètement diluée. Avoir le lieu de travail l’erreur que vous faites est d’entrer à la dernière minute.

L’habitude à prendre est de n’utiliser qu’une seule alarme et de la placer au plus loin du lit, il sera donc obligatoire de devoir en sortir afin de l’éteindre. En sortant du lit la journée a commencé, le temps n’est pas un problème et il vaut toujours mieux y aller doucement.

Il n’est pas nécessaire d’être connecté pour travailler une demi-heure avant, mais si nous pouvons affronter la journée avec cinq minutes de temps libre pour allumer l’équipement, ouvrez les onglets, ouvrez Spotify et préparez-vous pour la journée en face ; bien mieux.

N’ayez pas peur de la routine

Ce conseil rejoint le précédent. La routine est bonne et plus quand il s’agit de travailler. Sortir du lit, faire la vaisselle, prendre le petit-déjeuner et aller au travail peut sembler fastidieux, mais au fil des jours, cela devient un autre rituel avant d’aller travailler.

Être à l’aise est également important, mais le confort ne fonctionne pas dans votre pyjama. Et, même si cela peut sembler difficile à assimiler, le sentiment d’avoir des vêtements conçus pour le travail est capable de rendre beaucoup plus facile d’y faire face.

Créez votre espace et faites-en le vôtre

Au bureau, chacun a son ordinateur et son bureau, cela nous permet de mieux nous familiariser avec l’environnement lorsque nous travaillons et l’environnement lui-même nous pousse à travailler. À la maison, cette situation ne se produit pas, car tout le monde n’a pas de bureau.

Mais il n’est pas nécessaire d’avoir un bureau pour pouvoir créer son propre espace, une table dans un coin fait parfaitement l’affaire. L’important est que cette table soit la table de travail à tout moment et que sa fonctionnalité ne change pas.

Avoir un espace fixe dans lequel travailler facilite la concentration et nous fait relier mentalement cet endroit au travail. Dans le pire des cas, avoir un coin personnel est plus que suffisant.

Plus tard n’existe pas, travaillez uniquement selon votre horaire

Le travail à domicile peut activer une mentalité qui n’est pas recommandée, laisser ce qui n’est pas fini pour plus tard et le finir en dehors des heures de travail est un piège dans lequel il est très facile de tomber et dont il est difficile de sortir.

Les horaires de travail sont à respecter, le travail doit être fait tout au long de cette journée et si vous ne le terminez pas, laissez-le pour le lendemain. Essayez toujours de ne pas déranger afin de ne pas avoir à recourir à du temps personnel lorsque vous travaillez.

Les applications sont vos amis

Il y a des centaines d’applications à organiser et souvent, vous avez tendance à les utiliser toutes ensemble, ne le faites pas. Trouvez celui qui vous convient le mieux et utilisez-le toujours, ceux que nous recommandons sont To Do, Todoist et Notion.

Le troisième est totalement gratuit, mais c’est aussi celui dont vous avez besoin le plus de bagages pour atteindre votre plein potentiel. Todoist peut être utilisé sans payer et il est recommandé de garder une trace de tout ce que vous faites.

To Do est le plus basique des trois, mais il fonctionne parfaitement pour gérer des tâches simples à effectuer et des objectifs à accomplir. Il est conseillé de les accompagner d’un calendrier afin d’être toujours au courant des délais de livraison.

Investissez dans une chaise confortable

En vérité, si les journées de huit heures sont assises, il est préférable d’avoir une chaise confortable. La première chose à faire est de demander si vous pouvez utiliser celui du bureau à domicile, bien que si vous préférez investir vous-même, il est préférable de rechercher une chaise ergonomique.

Et, est-ce que, la posture et le confort sont des points importants lors du travail. Une bonne chaise facilitera la concentration car elle ne sera pas inconfortable après de longues périodes de temps, mais il est déconseillé de rester assis aussi longtemps.

Le mieux est au bout d’une heure de se lever et de faire une petite marche, cette marche étirera les muscles et enlèvera la fatigue du corps. Des étirements de base du haut et du bas du corps peuvent également être effectués.

Procurez-vous une multiprise et ayez tout à portée de main

Lorsqu’il travaille à la maison, son truc est d’avoir une multiprise dans laquelle tout le nécessaire pour travailler est branché. Cette bande est d’une importance vitale, car nous pouvons charger le téléphone portable ou les écouteurs en cas de panne de batterie.

Ayant tout à portée de main, on évitera les déplacements qui peuvent se terminer par de longues pauses dont il est difficile de revenir en se concentrant. De plus, disposer d’une multiprise de qualité contribue également à assurer la sécurité des appareils.

Et, est-ce que, lorsque nous travaillons à domicile, nous courons toujours le risque qu’une surtension se produise et que ce froid l’équipement que nous utilisons. Une bande de confiance peut sauver les appareils de cette situation.