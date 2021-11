Trucs et astuces pour rester concentré pendant que vous travaillez | La technologie

Si vous avez commencé le télétravail, il est préférable que vous ayez certaines règles et suggestions pour être efficace, en plus de maintenir un certain rythme de travail.

Le télétravail est implanté dans notre société depuis un certain temps déjà et de nombreuses personnes sont encore en train de s’adapter. Nous avons décidé de donner une série de conseils pour rendre cette adaptation beaucoup plus facile.

Et, c’est que, bien que le télétravail suppose un changement important au moment d’affronter les tâches quotidiennes du travail. La vérité est que c’est aussi une façon nouvelle et intéressante de combiner vie personnelle et travail.

Laissez le mobile sur la table

Quand il s’agit de télétravail, il y a une mauvaise habitude et, c’est que beaucoup d’entre nous travaillent avec nos téléphones en main. Le plus drôle c’est que dans un bureau cela ne se ferait pas, mais étant chez soi chacun se voit avec le pouvoir de faire ce qu’on veut.

Le problème n’est pas la perte de productivité ou le manque d’engagement, le vrai problème n’est pas de travailler les heures que vous devez travailler et de devoir ensuite compenser avec des heures de temps libre de chacun. Il est préférable de toujours laisser le mobile sur la table et face vers le bas.

Utiliser la méthode Pomodoro

Pomodoro en italien signifie tomate et, bien que cela ait très peu à voir avec cela, c’est une méthode qui vous permet de rester concentré pendant de courtes périodes de temps. Il existe d’innombrables applications qui vous permettent de le faire et, pour être honnête, elles fonctionnent toutes.

Ce que fait cette méthode, c’est que vous fixez des délais de 20, 25 ou 30 minutes dans lesquels vous devez commencer à travailler. Étant de courtes périodes, la vérité est qu’il est beaucoup plus facile de rester concentré.

Cherchez un album qui vous accompagne

Une chose que j’ai apprise pendant tout le temps que je fais du télétravail, c’est qu’il est toujours préférable d’avoir une bande son qui accompagne les séances de travail. Pour choisir les chansons, le plus important est qu’ils sachent suivre le travail.

D’après mon expérience, choisir un album précis d’une certaine durée, généralement courte ou inférieure à 40 minutes, et le répéter en boucle tout au long de la séance de travail afin d’avoir toujours un rythme constant tout en travaillant. Ma recommandation est Dancehall de The Blaze.

Réduisez la caféine

Les cafés sont souvent les meilleurs amis de nombreuses personnes et, par conséquent, cette boisson est souvent maltraitée. Ce qui se passe, c’est que normalement cela a un effet inverse à celui qui est recherché et, c’est que la caféine génère une certaine nervosité pendant la journée.

Malgré les bienfaits du café, mieux vaut essayer de ne pas en abuser, les alternatives sont les thés ou tout simplement en réduire la consommation. Cette diminution de la consommation peut aussi provoquer un certain effet de sevrage, mais il faut essayer de le surmonter.