Trucs et astuces WhatsApp : Comment transférer l’intégralité de l’historique de vos discussions d’iPhone vers Android

Bien que cette fonctionnalité ne soit actuellement disponible que pour Samsung, elle sera déployée pour tous les appareils Android dans le futur.

Transfert de données WhatsApp : L’impossibilité de transférer des données WhatsApp entre Android et iOS a toujours été un problème pour les utilisateurs, car cela leur fait perdre leurs discussions précédentes. Les données WhatsApp sont sauvegardées dans Google Drive ou iCloud, selon l’appareil, et ne restaurent ces données que sur un téléphone qui s’exécute sur une plate-forme de système d’exploitation qui prend en charge le cloud. Cependant, il semble que WhatsApp travaille à résoudre ce problème, car il a officiellement annoncé le mois dernier qu’il autoriserait la migration des discussions des iPhones vers les appareils Android. Bien que cette fonctionnalité ne soit actuellement disponible que pour Samsung, elle sera déployée pour tous les appareils Android dans le futur.

Transfert de données de l’iPhone vers le téléphone Samsung

Les étapes suivantes devraient fonctionner pour transférer des données d’un iPhone vers n’importe quel appareil Samsung fonctionnant sous Android 10 ou version ultérieure. Cependant, pour cela, l’utilisateur devra s’assurer que l’appareil Samsung vers lequel il migre les discussions doit être tout neuf et pas encore configuré ou doit être réinitialisé en usine, et devra disposer d’un câble USB-C vers Lightning pour connectez le téléphone Samsung avec l’iPhone. Il est également important de noter que le processus peut être très lent.

Connectez le tout nouveau téléphone Samsung ou réinitialisé aux paramètres d’usine à l’iPhone via le câble USB-C vers Lightning et maintenez-les connectés via le fil jusqu’à la fin du processus. Lorsque la fenêtre contextuelle de l’iPhone vous demande si le téléphone connecté est un appareil de confiance, sélectionnez « Confiance ». Commencez à configurer le téléphone Android en acceptant les termes et conditions et en le connectant au réseau Wi-Fi. Le téléphone demandera alors si l’utilisateur souhaite transférer les données d’un appareil existant, auquel les utilisateurs doivent dire « oui », après quoi le téléphone téléchargera la dernière version de Smart Switch. Une fois que Smart Switch est téléchargé et lancé, sélectionnez l’option Transférer depuis l’iPhone ou l’iPad, après quoi les utilisateurs auront la possibilité de transférer les discussions WhatsApp depuis l’iPhone. avec un code QR. Les utilisateurs peuvent soit scanner ce code QR avec leur ancien iPhone, soit ouvrir WhatsApp sur iPhone et aller dans Paramètres, puis Chats et sélectionner l’option “Déplacer les chats vers Android”. L’iPhone préparera alors les chats et les données être transféré d, puis demandez aux utilisateurs de continuer les étapes indiquées sur le téléphone Samsung. Le téléphone Samsung demandera aux utilisateurs les autres données qu’ils souhaitent transférer depuis les iPhones comme les contacts, les images, les SMS, etc., et ils peuvent sélectionner ce qu’ils veulent transférer en fonction de leurs préférences. Publiez ceci, Smart Switch demandera aux utilisateurs d’installer WhatsApp sur le téléphone Samsung, ainsi que toutes les autres applications qu’ils souhaitent sur leur ancien téléphone. Après cela, le processus de transfert commencera et prendra environ 30 minutes à 1 heure selon sur la quantité de données à transférer. Une fois le transfert de données terminé, les utilisateurs devront ouvrir WhatsApp sur leur nouveau téléphone et se connecter en utilisant le même numéro qu’ils utilisaient dans leur iPhone. Une fois la connexion terminée, il sera demandé à l’utilisateur s’il souhaite transférer l’historique de ses discussions depuis l’iPhone, poste sur lequel il peut cliquer sur « Démarrer » s’il souhaite transférer les discussions.

Le transfert sera alors terminé.

Transférer la sauvegarde de chat WhatsApp d’iPhones vers Android non-Samsung

Pour les utilisateurs n’ayant pas de nouveau téléphone Android non Samsung et souhaitant transférer des chats depuis leur iPhone, un processus existe. Non pas que cette fonctionnalité ne fonctionnera pas sur les téléphones Samsung, mais c’est juste qu’un processus bien meilleur a été introduit, et donc celui-ci n’est pas recommandé, car ce processus est lourd et prend beaucoup de temps. Ce processus nécessite qu’un utilisateur transfère les chats un par un, et par conséquent, il est conseillé aux utilisateurs de prioriser et de ne transférer que les chats importants.

Sur l’application iPhone WhatsApp, l’utilisateur devra balayer vers la gauche sur le chat qu’il souhaite transférer, puis appuyez sur “Plus”. Dans le menu qui apparaît, sélectionnez l’option “Exporter le chat”, puis sélectionnez “Courrier”. dans le menu “Partager”. Suite à cela, la boîte aux lettres s’ouvrira avec le chat en pièce jointe. Envoyez cet e-mail à une adresse e-mail qui sera accessible sur le nouveau téléphone Android. Sur le téléphone Android, ouvrez l’e-mail et téléchargez la pièce jointe. Avant d’aller plus loin, répétez ces étapes pour chaque chat qui doit être transféré. Il convient de noter que cela conduira les utilisateurs à se retrouver avec plusieurs e-mails des chats WhatsApp. Une fois tous les chats téléchargés sur le téléphone Android, téléchargez l’application WhatsApp ou, si elle est déjà installée, supprimez-la et réinstallez-la. Terminez le processus de connexion sur WhatsApp, après quoi l’application affichera l’option de restauration de la sauvegarde, qui doit être sélectionnée en cliquant sur “Restaurer” puis sur “Suivant”.

Après cela, toutes les discussions envoyées par courrier apparaîtront sur le téléphone Android.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.