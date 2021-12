Trucs et produits pour éliminer l’humidité dans la salle de bain et prévenir la moisissure | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous constatez que des taches d’humidité et de moisissure commencent à apparaître dans la salle de bain, nous vous donnons quelques trucs et astuces pour les éliminer et éviter leur propagation.

La salle de bain est une zone sensible de la maison, et pas seulement parce que c’est après tout l’endroit où nous effectuons notre hygiène personnelle, mais parce que c’est l’endroit où s’accumulent les plus grandes quantités d’humidité.

Cela fait apparaître les redoutables taches d’humidité et de moisissure, ce qui n’a pas à être ainsi et que vous pouvez éviter. Si vous les avez déjà, il existe également des traitements pour les supprimer.

Les voilà quelques trucs et astuces contre l’humidité et la moisissure, ainsi que des produits qui peuvent les supprimer en quelques secondes.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Spray anti-moisissure H&G

Spray anti-moisissure

Silicone anti-moisissure pour les articulations

Pattex silicone contre les moisissures

Tablette Déshumidificateur Armoire

Tablette déshumidificateur

Peinture plastique lavable

Peinture plastique Macy

Déshumidificateur pour pièces jusqu’à 20 m2

Petit déshumidificateur pour pièces jusqu’à 20 m2, d’une puissance de 23 W et capable de déshumidifier jusqu’à 300 ml par jour.

Barres anti-humidité pour murs

Barres DryRod

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.