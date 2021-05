Trucs étayés par la science pour perdre du poids pendant que vous dormez | Vie

Nous savons tous quelle est la formule magique pour perdre du poids. C’est très simple, et c’est infaillible: consommer moins de calories que nous en dépensons. En d’autres termes, mangez peu et faites beaucoup d’exercice.

La théorie est simple, mais sa mise en pratique est beaucoup plus compliquée. Je souhaite que perdre du poids coûte moins de sacrifices! Eh bien, il s’avère que c’est possible … Voyons vous montrer 5 façons de perdre du poids pendant que vous dormez, selon la science.

Cela semble absurde: comment perdre du poids si vous êtes complètement immobile? Mais comme expliqué dans TICbeat, lorsque nous dormons, notre corps est toujours actif, et il est possible d’en profiter pour perdre du poids.

Logiquement, vous n’allez pas réduire la même chose que si vous courez 5 kilomètres, mais si vous pouvez descendre un peu, ou du moins ne pas prendre de poids pendant votre sommeil, comme cela arrive à beaucoup de gens.

Saviez-vous qu’il existe une formule qui vous indique combien de calories vous devez consommer par jour pour perdre du poids? Nous vous apprenons à l’appliquer.

La clé de ces astuces pour perdre du poids en dormant, c’est les introduire dans notre routine quotidienne. Ils ne fonctionneront que si vous les mettez en pratique tous les jours, pas seulement de temps en temps.

Baisser la température

Comme expliqué dans cet article, dormir avec une température plus basse que d’habitude vous aide à perdre du poidsParce que nos cellules doivent brûler les graisses pour maintenir la température et l’activité corporelles, comme le montre une étude du Dr Christopher Winter, directeur médical de Charlottesville Neurology & Sleep Medicine.

Ce médecin assure que la température idéale pour dormir varie entre 15 et 19 degrés. Ne descendez jamais en dessous de 12 degrés ou au-dessus de 23 degrés. Dormir dans un environnement plus froid permet également de prévenir les maladies.

Dormez dans l’obscurité totale

Pendant que nous dormons, notre corps sécrète de la mélatonine, une hormone qui renforce les défenses, ralentit le vieillissement et produit d’autres bienfaits. Une étude publiée dans le Journal of Pineal Research affirme également que la mélatonine vous aide à perdre du poids.

Cette hormone cesse d’être sécrétée lorsque les yeux détectent la lumière, il est donc important dormir complètement dans le noir, avec les stores tout en bas et aucune lumière ambiante.

Réduisez l’utilisation d’écrans

Conformément à ce qui précède, la lumière bleue émise par les écrans des mobiles, des tables et des moniteurs réduit la ségrégation de la mélatonine, qui, comme nous l’avons mentionné, vous aide à perdre du poids. Ils ne doivent pas être utilisés une demi-heure avant d’aller dormir.

D’autre part, une étude menée à Singapour rapporte une exposition prolongée à la télévision avec des taux plus élevés de triglycérides et une adiponectine plus faible, une protéine impliquée dans la régulation du taux de glucose et la dégradation des acides gras.

Dormez 8 heures

Fait intéressant, passer plus d’heures à dormir (ce qui n’est pas la même chose qu’au lit) permet à notre corps de brûler plus de calories. Une étude de l’American Journal of Clinical Nutrition a révélé que la dépense énergétique au repos des personnes qui dormaient 7 à 8 heures était 5% plus élevée que celles qui dormaient peu. Aussi ils brûlaient 20% de calories de plus après avoir mangé que ceux qui dormaient moins d’heures.

La formule «magique» pour perdre du poids n’est pas du tout compliquée: alimentation saine et exercice. Une autre chose est que c’est quelque chose de facile à réaliser avec le rythme de vie que nous menons

D’autres recherches ont montré que le manque de sommeil rend les cellules graisseuses moins sensibles à l’insuline, conduisant à l’obésité.

Prenez des protéines

Si vous mangez habituellement quelque chose avant de vous coucher, faites-en des protéines. Par exemple du thon, du fromage, de la dinde ou du yogourt grec. Des chercheurs de l’Université d’État de Floride ont découvert que les personnes qui consomment 30 grammes de protéines avant de se coucher subissent une dépense énergétique plus élevée au repos. De plus, les protéines réparent les muscles pendant la nuit. Plus vous avez de masse musculaire, plus vous brûlez de calories au repos.