Trucs simples pour nettoyer les verres et les verres et les faire briller | Vie

Est-il difficile pour vous d’enlever les restes de saleté des verres et des verres ? Le verre est-il brumeux et terne ? Essayez ces conseils pour nettoyer facilement la verrerie et obtenir d’excellents résultats.

Bien qu’a priori cela puisse sembler une tâche simple et sans grande complication, nettoyer la verrerie n’est pas facile. Il existe des boissons qui laissent des taches difficiles à enlever, comme le vin ou le café, et dans de nombreux cas, le verre est embué et terne.

Avec l’usage et le temps qui passe, il est également assez fréquent que le verre se retrouve rayé de vilaines marques blanches, c’est pourquoi on peut finir par jeter de nombreux morceaux.

Si vous voulez éviter de laver deux fois verres et verres à pied et que vous souhaitez maximiser la durée de vie de votre verrerie, voici quelques conseils que vous pouvez mettre en pratique.

Prenez note de ces astuces simples pour nettoyer les verres et les verres et les faire briller:

Rincer après utilisation. Pour éviter les taches, il est préférable de rincer les verres et les verres après utilisation. Il suffit de mettre les morceaux dans l’évier et de les remplir d’eau. Cela ne vous coûtera rien et vous fera économiser beaucoup de travail par la suite. Lavez le verre à la main chaque fois que vous le pouvez. Le lave-vaisselle est une invention merveilleuse, mais ce n’est pas le meilleur choix pour la verrerie. Si vous effectuez des cycles longs ou avec des températures d’eau très chaudes, ou si vous utilisez un détergent de mauvaise qualité, les verres et les verres peuvent ressortir recouverts d’un film blanchâtre. Par conséquent, la verrerie délicate est mieux lavée à la main. Utilisez du vinaigre blanc pour faire briller. Si vous voulez que vos verres et vos verres à pied soient brillants et étincelants, vous pouvez tremper les morceaux dans du vinaigre blanc chaud pendant une heure. Ensuite, rincez abondamment à l’eau et séchez avec un chiffon en microfibre.

Séchez la verrerie avec un chiffon. Pour qu’il n’y ait pas de gouttes ou de taches d’eau sur le verre, il est préférable de sécher les verres et les verres à la main avec un chiffon. Un chiffon en microfibre est préférable à un torchon, car il produit moins de friction. Élimine les rayures du verre. Au cas où certaines pièces présentent des rayures, avant de vous en débarrasser, essayez une astuce pour réparer le verre. Si les rayures sont superficielles vous pouvez mettre du dentifrice et frotter avec un chiffon, ou appliquer de l’ammoniaque diluée.