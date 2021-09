Trucs simples pour réduire les aliments transformés dans notre alimentation | La vie

in

On sait qu’il n’est pas conseillé d’abuser des aliments transformés, mais il est encore difficile de résister à la tentation. Comment peut-on les éviter ?

Les les aliments transformés ils ne sont pas nécessairement mauvais et peuvent être inclus dans une alimentation saine. Par exemple, légumes en conserve, aliments surgelés ou produits pasteurisés, comme le lait et les yaourts. Mais il ne faut pas en abuser.

Quels sont les produits transformés ? Ceux qui ont été cuits, en conserve, congelés, emballés ou pasteurisés.

Il existe de nombreuses différences entre eux, de ceux qui sont assez sains, tels que congelés ou pasteurisés, à les ultra-transformés, qui contiennent beaucoup de sel, de sucre, d’huiles de mauvaise qualité et d’additifs artificiels.

On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais en règle générale, moins nous mangeons d’aliments transformés et plus ils sont naturels, mieux c’est.

Voyons donc quelques astuces que le site Web du régime Healthline explique à réduire la consommation d’aliments transformésainsi que d’autres que nous avons ajoutés nous-mêmes.

Ayez toujours des collations saines à portée de main

Parfois, nous mangeons des aliments transformés parce que ce sont les plus rapides à préparer. Pour les éviter, ayez toujours votre propre alternative saine à portée de main, vous n’y aurez donc pas recours.

Par exemple, laissez des fruits frais préparés, des noix pelées, des amandes, des œdèmes, du houmous… Lorsque vous avez envie de grignoter, recourez-y.

Faire l’achat en ligne

Une des clés pour réduire cette consommation est éviter la tentation. Nous les consommons parce que nous les avons sous la main, et ils nous tentent : ils sont savoureux, et ils se préparent en quelques minutes.

UNE astuce simple pour éviter les aliments transformés, il est faire l’achat en ligne. De plus en plus de supermarchés l’envoient gratuitement, ou avec des frais de port très avantageux.

Si vous le faites depuis chez vous, vous éviterez la tentation de voir en direct des aliments transformés, plus appétissants que sur une photo dans une application. Vous éviterez les tentations et acheterez moins.

Remplacez la farine raffinée par du blé entier

C’est le changement le plus simple pour réduire la consommation d’aliments transformés.

Achetez du pain de blé entier, du riz et des pâtes, au lieu de farine ou de grain raffiné.

Faire de la nourriture pendant plusieurs jours

Souvent, nous nous tournons vers les aliments transformés parce que nous n’avons pas de plats cuisinés et que nous n’avons pas envie de cuisiner.

Une bonne idée est préparer de la nourriture pendant plusieurs jours, par exemple les légumineuses, les ragoûts, les soupes, etc. Ainsi, vous aurez toujours de la nourriture maison à portée de main

Boire plus d’eau

L’eau, en plus d’être très saine, remplir l’estomac. Boire beaucoup d’eau réduira l’envie de grignoter.

Échangez les sodas en conserve et en bouteille contre de l’eau, et vous réduirez considérablement la quantité d’aliments transformés. Et si l’eau vous semble ennuyeuse, préparez une délicieuse eau d’ananas.

Changez votre itinéraire au supermarché

Vous savez certainement où ils sont les aliments ultra-transformés les plus nocifs du supermarché: snacks, bonbons, boissons sucrées, glaces…

Quand tu vas faire du shopping… essayez de ne pas passer par là. Empruntez un itinéraire alternatif ou allez vite, pour éviter les tentations.

Il y a toujours une alternative saine

Chaque aliment transformé a une alternative naturelle. Et dans de nombreux cas, il ne faut pas beaucoup d’efforts pour l’obtenir.

Par exemple, remplacez les noix ou les graines par du pain grillé dans les salades. Créez vos sauces maison avec du vinaigre et de l’huile d’olive au lieu d’acheter les sauces dans le bocal.

Échangez les céréales de petit-déjeuner des supermarchés contre de la farine d’avoine et des fruits frais.

Au lieu d’acheter du pop-corn beurré, vous pouvez en faire vous-même à la maison avec un filet d’huile d’olive.

Tout le propose. C’est plus facile qu’il n’y paraît !