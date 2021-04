Trucs très utiles que les experts recommandent pour améliorer votre mémoire | Vie

Le sentiment qui vous envahit lorsque vous ne vous souvenez pas de quelque chose ou que vous ne pouvez pas comprendre où vous avez laissé quelque chose que vous aviez entre les mains récemment est frustrant.

Sûrement que Vous a-t-on déjà rappelé un moment ou une situation où vous étiez présent et dont vous ne vous souveniez pas bien de quoi on parlait ou de qui était là. Il se peut aussi que vous ayez oublié où vous avez laissé un objet que, il y a quelques minutes, vous teniez entre vos mains.

Afin de Pour éviter ce sentiment frustrant, vous pouvez faire des activités quotidiennes qui vous aideront à améliorer votre concentration et à améliorer votre capacité de mémoire. Cependant, gardez à l’esprit qu’il est également très important de faire attention et que chaque personne est un monde et qu’elle n’a pas à travailler pour tout le monde.

L’un des conseils que les experts recommandent pour améliorer la concentration est changer les habitudes quotidiennes. Par exemple, d’Alma, Corazón, Vida, ils proposent de se brosser les dents avec la main opposée à la main habituelle, de changer le lieu de la coutellerie ou de choisir une nouvelle façon d’aller au travail ou à l’université.

Ce fait obligera les cellules cérébrales à s’adapter et à communiquer entre elles, ce qui générera un bon entraînement qui les empêchera de mourir prématurément, soulignent-ils.

Une autre recommandation qu’ils font est de faire une sieste de 20 minutes pour détendre votre esprit et améliorer l’attention des souvenirs. Comme ils le soulignent, les troubles du sommeil peuvent interrompre les processus qui activent la mémoire et altèrent la prise de décision, donc si vous avez passé une mauvaise nuit de sommeil, une sieste tout au long de la journée aidera à rétablir l’équilibre.

Les chercheurs ont également constaté que écouter de la musique peut aider à améliorer la capacité de la mémoire. En particulier, la recherche a montré que la musique classique peut augmenter les scores des enfants et ralentir le déclin des capacités cognitives.

Enfin, si vous avez besoin de vous souvenir de quelque chose de plus immédiat (comme, par exemple, l’endroit où vous avez laissé le mobile que vous aviez en main il y a une seconde), ils recommandent fermez les yeux pendant une courte période et essayez de vous concentrer. Ce fait permet d’arrêter toute distraction visuelle et aide à visualiser les détails de ce que vous essayez de retenir.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Sandra Viñas.