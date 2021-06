True Blue : pourquoi Tina Brooks ne sera jamais oubliée

Tina Brooks était une saxophoniste ténor et compositrice hard bop qui avait le talent d’aller loin dans le monde du jazz mais qui n’a jamais eu ses desserts. Bien qu’il ait enregistré quatre sessions d’album pour le label Blue Note d’Alfred Lion et Frank Wolff, une seule a été publiée de son vivant : True Blue.

Écoutez True Blue dès maintenant.

Brooks est né Harold Floyd Brooks en 1942, à Fayetteville, une petite ville de Caroline du Nord, et a déménagé à New York avec sa famille quand il avait 13 ans. « Tina » était une corruption de « Teeny » – ou « Tiny » – un surnom. Brooks a acquis quand il était plus jeune, dénotant sa petite taille. Il a collé et l’a suivi jusqu’à l’âge adulte. Enfant, Brooks a commencé à jouer du saxophone C-melody au lycée (obtenant des conseils de son frère aîné, qui jouait du ténor), avant de passer d’abord au saxophone alto, puis au saxophone ténor. Ses idoles comprenaient le saxophoniste Lester Jeune mais il a fait son apprentissage musical en jouant dans les groupes R&B de Charles Brown et Amos Milburn à la fin des années 40 et au début des années 50.

Après un passage dans le groupe du vibraphoniste Lionel Hampton, Brooks est recruté par le trompettiste Benny Harris. Impressionné par l’adroit mélange de technique et de sensibilité du saxophoniste, Harris exhorta en 1958 Alfred Lion de Blue Note à donner au jeune saxophoniste une chance d’enregistrer. Lion obligé de faire en sorte que Brooks apparaisse en tant que sideman avec la sensation d’orgue Hammond Jimmy Smith sur des morceaux enregistrés en février 1958 qui sont finalement apparus sur les albums House Party et Le Sermon !. Un mois plus tard, Lion a donné à Brooks la chance d’enregistrer en tant que leader, lorsqu’il a emmené un groupe stellaire comprenant Lee Morgan, Sonny Clark, Doug Watkins et Art Blakey dans Van Gelder Studio pour enregistrer son premier LP pour Blue Note, Minor Move. Pour des raisons inconnues, l’album n’est pas sorti, et ce n’est que le 25 juin 1960 (date à laquelle le saxophoniste était apparu sur un autre enregistrement de Jimmy Smith et une session avec le guitariste Kenny Burrell) que Brooks a enregistré True Blue, un album qui inscrirait son nom dans les livres d’histoire.

Un compositeur doué et improvisateur fluide

Sur True Blue, Tina Brooks, alors âgé de 28 ans, a montré qu’il était un compositeur doué ainsi qu’un improvisateur fluide en écrivant les six morceaux. Lors de la séance, il fut rejoint par son jeune ami, le trompettiste Freddie Hubbard, alors âgé de 24 ans, qu’il avait rencontré lors d’un Base de comptage session (Brooks est également apparu sur la session pour les débuts de Blue Note de Hubbard, Open Sesame, enregistré six jours plus tôt, et a écrit deux chansons pour lui, y compris le titre classique coupé). Sur True Blue, Hubbard est rejoint par le pianiste Duke Jordan, ancien sideman de Charlie Parker et Stan Getz; le bassiste Sam Jones (alors avec le groupe Cannonball Adderley) ; et le batteur Art Taylor, un vétéran de la session omniprésent dont les crédits à ce moment-là comprenaient des sessions avec Gene Ammons, Donald Byrd et Jean Coltrane.

Un émouvant thème d’appel de clairon, joué à l’unisson par les cors jumeaux de Brooks et Hubbard, annonce la chanson d’ouverture, « Good Old Soul », une tranche de hard bop au rythme moyen. Brooks illustre ses prouesses au saxophone ténor avec un long solo serpentant. Il est suivi par Hubbard – dont le passage fulgurant d’improvisation montre pourquoi le jeune souffleur de cor d’Indianapolis avait pris d’assaut la Grosse Pomme au début des années 60 – et Duke Jordan, qui joue avec grâce et économie.

Plus propulsif est « Up Tight’s Creek », entraîné par la basse rapide de Jones, tandis que le mineur « Theme For Doris », avec sa ligne mélodique aux contours fluides, est propulsé par des rythmes de style latin. Une mélodie harmonisée distingue la chanson titre enjouée. Comme “Theme For Doris”, une autre chanson inspirée par une muse féminine, “Miss Hazel”, est frénétique en comparaison. La coupe de clôture teintée de romantisme, “Nothing Ever Changes My Love For You”, équilibre la virtuosité avec l’expression émotionnelle sur un rythme swing frémissant.

Bien que True Blue, maintenant considéré comme un chef-d’œuvre du hard bop et l’un des plus grands albums de Blue Note, aurait dû faire de Tina Brooks un nouveau talent passionnant dans le jazz, cela s’est avéré être son chant du cygne ainsi que ses débuts. Trois autres sessions pour Blue Note (une avec l’altoiste Jackie McLean) ont également été abandonnées et, après 1961, Brooks n’enregistrera plus jamais.

Treize ans plus tard, le 13 août 1974, le saxophoniste est décédé d’une insuffisance hépatique à l’âge de 42 ans. Bien que son temps sous les projecteurs ait été tragiquement court, la magnificence durable de True Blue signifie que Tina Brooks ne sera jamais oubliée.

True Blue peut être acheté ici.