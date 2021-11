True Hollywood Story démasque les influenceurs de la beauté « coup de poignard dans le dos »

Aucune chance de maquillage ici.

Dans un aperçu exclusif du nouveau E! True Hollywood Story, diffusé le 8 novembre, les experts se prononcent sur la « bataille épique de la beauté » entre les anciens influenceurs de BFF Tati Westbrook et Jacques Charles, dont les marques concurrentes ont conduit à un « dramageddon » en 2019.

« Quelque chose que vous verrez beaucoup dans la communauté YouTube est juste un coup de poignard dans le dos », spécialiste des chaînes dramatiques YouTube Ashlye Kyle explique dans l’aperçu. « Et tu peux penser que tu es le meilleur des amis, et alors tu ne l’es juste… pas. »

En tant que rédacteur beauté senior de Refinery29 Aimée Siméon note : « Il y a une fine frontière entre la loyauté et l’argent, et je pense que ces YouTubers passent d’amis, de followers et de copains Instagram à devenir des concurrents sur cet espace de marché. »

En 2019, Tati a lancé Halo Beauty, mais elle n’a apparemment pas reçu le soutien de James, aboutissant à un gâchis de Coachella aux proportions insensées.

« Les cheveux d’ours en sucre ont donné [James] les billets VIP en échange de la publication d’une Story Instagram, « beauty influencer Hannah « Smokey Glow » États. « C’était un concurrent direct de Halo Beauty, donc il a essentiellement promu sa compétition alors qu’ils étaient censés être les meilleurs amis. »