Truecaller dit qu’il compte désormais 300 millions d’utilisateurs actifs par mois et 73% d’entre eux sont des Indiens

Au cours de la dernière année, Truecaller a ajouté 50 millions d’utilisateurs actifs.

L’Inde représente 73 pour cent de la base d’utilisateurs de Truecaller. L’application mobile basée sur l’identification de l’appelant a annoncé qu’elle avait atteint 300 millions d’utilisateurs actifs par mois. Au cours de la dernière année, il a ajouté 50 millions d’utilisateurs actifs.

La société suédoise est l’un des services de détection de spam et d’identification des appelants les plus utilisés au monde. Il a un total de 500 millions de téléchargements sur Google Play. L’application peut également être utilisée sur iPhone. En janvier, Truecaller a annoncé que la moitié de tous les utilisateurs indiens de smartphones utilisaient l’application. Le chiffre d’affaires a augmenté le plus en Asie de l’Ouest, suivi de 139 pour cent dans le reste du monde. En Inde, la croissance a été de 111 pour cent.

Truecaller a énuméré ses initiatives prises pour coordonner les efforts de secours contre les coronavirus l’année dernière en ajoutant des services, en identifiant les escrocs de bloc, en aidant les utilisateurs à trouver des lits d’hôpitaux, etc. en plus de la fonction principale d’identification des appelants et de blocage des numéros de spam.

