TrueFi (TRU) a augmenté de 355% au cours des 30 derniers jours – voici comment et où l’acheter

Alors que les protocoles de finance décentralisée (DeFi) connaissent une croissance exponentielle, une crypto, TrueFi (TRU) fait la une des journaux et suscite beaucoup d’intérêt chez les investisseurs.

Par conséquent, Invezz a décidé de créer un court article pour aider les investisseurs et les commerçants à savoir comment et où acheter TrueFi (TRU) et leur permettre également de comprendre ce qu’est le protocole TrueFi et TrueFi (TRU).

Comment et où acheter TrueFi (TRU) en ligne

Pour acheter TrueFi (TRU) en ligne, vous devez choisir un échange de crypto-monnaie qui répertorie la pièce TRU, créer un compte, puis procéder à l’achat de la pièce TRU en déposant des fonds en utilisant l’une des méthodes autorisées (fiat ou crypto).

Après des recherches approfondies menées par une équipe de professionnels d’Invezz, les bourses suivantes ont été sélectionnées comme les meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter TrueFi (TRU) en ligne :

Qu’est-ce que TrueFi (TRU) ?

TrueFi (TRU) est la crypto-monnaie native du protocole TrueFi, un protocole de prêt non garanti. Si vous entendez parler de ce protocole pour la première fois, il permet aux utilisateurs de crypto-monnaie d’obtenir des prêts à taux d’intérêt prévisibles sans avoir besoin de garanties, comme la plupart des autres plateformes de prêt de crypto-monnaie comme Compound et Aave.

Le TrueFi (TRU) est essentiellement utilisé pour la gouvernance au sein du protocole TrueFi.

Le protocole TrueFi vise à devenir un protocole de notation et de prêt automatisé et axé sur le marché.

Devriez-vous acheter TrueFi (TRU) aujourd’hui ?

Suite à la récente flambée des prix TrueFi (TRU) ces derniers jours, cela pourrait être un bon investissement, surtout si vous cherchez à investir dans la crypto associée à une plate-forme DeFi.

Cependant, vous devez être prudent car le marché des crypto-monnaies est très volatil et les prix pourraient changer considérablement en une fraction de seconde seulement, d’autant plus qu’il s’agit d’une crypto relativement nouvelle.

Prévision de prix TrueFi (TRU)

Binamon est une blockchain relativement nouvelle et la pièce TrueFi (TRU) n’est pas sur le marché depuis longtemps. Il a commencé à être négocié en novembre 2020; ce qui signifie qu’il est sur le marché depuis moins d’un an. Par conséquent, il peut être difficile de prédire votre prochain mouvement de marché. Cependant, il a montré de grandes perspectives de devenir une force avec laquelle il faut compter pour suivre les fluctuations du marché au cours de la courte période au cours de laquelle il a fonctionné.

Couverture des médias sociaux TrueFi (TRU)

Nous sommes fiers d’annoncer une collecte de fonds de 12,5 millions de dollars par @BlockTower @a16z & @AlamedaResearch. Ces fonds seront consacrés à la mise à l’échelle de #TrueFi, le premier protocole de prêt non garanti au monde, alimenté par $ TRU En savoir plus sur @FrancesYue_ sur @CoinDesk : https : //t.co/hZXnCKEh1b – TrueFi.io 💸 (@TrustToken) 4 août 2021

Nouvelle annonce CoinEx listera $ TRU le 5 août @ TrustToken est un protocole de prêt sans garantie, alimenté par les tout premiers scores de crédit en chaîne et régi par les détenteurs du jeton TRU.https: //t.co/4xYtD6ek38#CoinExListing #CoinEx #USDT #Crypto #crypto-monnaie pic.twitter.com/2o6Ouu5xBv – CoinEx (@coinexcom) 5 août 2021

