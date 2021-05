Trujillo ajoute trois points après avoir battu Chinato 3-1

05/02/2021 à 22:43 CEST

le Trujillo a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-1 contre lui Chinato ce dimanche dans le Municipal. le Trujillo Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel joué contre le clocher. De la part de l’équipe visiteuse, le Chinato a récolté une égalité à un contre le Remplir, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Avec cette défaite, le Chinato a été placé en neuvième position à la fin du duel, tandis que le Trujillo est cinquième.

La première équipe à marquer a été la Trujillo, qui a créé la lumière à travers un objectif de Joselu à la 11e minute. Cependant, le Chinato a réussi l’égalité grâce à un objectif de Apiculteur à 20 minutes. L’équipe Trujillo est allée de l’avant avec un peu de Alberto peu de temps avant la fin, plus précisément en 44. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-1.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui s’est distancée sur le tableau de bord grâce à un autre but du point de penalty de Joselu, qui a ainsi réalisé un doublé à 61 minutes, concluant l’affrontement sur un score final de 3-1.

Le technicien de la Trujillo, Maxi, a donné accès au champ à José Luis, Adrian Oui julien remplacer Alberto, Chori Oui Monroy, tandis que du côté du Chinato, Emilio gil remplacé Alberto, Mec, Luis Delgado, Xumi Oui chevalier pour olive, Cunha, Jorge Canelo Gamez, Garcia Oui Vargas.

Un total de huit cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Formaggioni, forgeron, Alberto Oui Sanz, tandis que l’équipe visiteuse a été avertie avec du jaune à Highlander, Garcia, Jorge Canelo Gamez Oui olive et avec du rouge à Highlander (2 jaunes).

Avec ce résultat, le Trujillo il obtient 27 points et le Chinato avec 22 points.

Le lendemain, le Trujillo jouera contre lui Calamonte loin de chez soi et Chinato jouera son match contre lui Racing Valverdeño à la maison.

Fiche techniqueTrujillo:Jordi Pérez, Joselu, David Pérez, Angel Luis, Formaggioni, Nando, Monroy (Juliano, min.87), Chori (Adrian, min.81), Alberto (Jose Luis, min.74), Herrero et JuankiChinato:Carrasco, Serrano, Gonzalez, Garcia (Xumi, min 71), Jorge Canelo Gámez (Luis Delgado, min 64), Colmenero, Pope, Cunha (Chico, min 64), Parral, Vargas (Caballero, min 81) et Oliva (Alberto, min 64)Stade:MunicipalButs:Joselu (1-0, min. 11), Colmenero (1-1, min. 20), Alberto (2-1, min. 44) et Joselu (3-1, min. 61)