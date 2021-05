Trujillo gagne 2-3 au stade de Valdivia

23/05/2021 à 22:11 CEST

le Trujillo a joué et gagné 2-3 en tant que visiteur le match de dimanche dernier au Premier mai. le Valdivia Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Remplir à la maison (0-1) et l’autre devant le Fontaine UD Edge dans son fief (3-1). Pour sa part, Trujillo a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le AD Lobon. Avec ce bon résultat, l’ensemble Trujillo est deuxième, tandis que le Valdivia est dixième à la fin de la partie.

La rencontre a commencé face à face pour lui Valdivia, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but à onze mètres de Robert à la 12e minute, concluant la première période avec un 1-0 à la lumière.

La deuxième mi-temps a commencé de manière favorable pour l’équipe de Trujillo, qui a obtenu l’égalité grâce à un but de Alberto quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, en particulier à la minute 50. Cependant, l’équipe locale a pris les devants au tableau de bord, portant le score à 2-1 grâce à un but de Michel Ange dans la minute 57. Mais plus tard, le Trujillo réagi et égalisé le concours au moyen d’un Chori dans la minute 58. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe visiteuse, qui est revenue avec un but de Angel Luis à la minute 68. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un 2-3 au tableau de bord.

Pour le moment, le Valdivia il obtient 20 points et le Trujillo avec 34 points.

Le lendemain, l’équipe de Vicente Fer fera face à Racing Valverdeño, Pendant ce temps, il Trujillo de Maxi sera mesuré par rapport à clocher.

Fiche techniqueValdivia:Ayensu, Sandoval, Roberto, Curro, Ruco, Patricio, Isaac Appiah, Loren, Moraga, Alejandro et Miguel ÁngelTrujillo:Jordi Pérez, Nando, Formaggioni, Juanki, Angel Luis, Monroy, Gonzalez, Alberto, Chori, Herrero et JoseluStade:Premier maiButs:Roberto (1-0, min.12), Alberto (1-1, min.50), Miguel Ángel (2-1, min.57), Chori (2-2, min.58) et Angel Luis (2- 3, min. 68)