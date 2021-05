Truke Buds S1 et Q1: écouteurs intra-auriculaires TWS parfaitement ajustés et respectueux de la peau, livrés dans des étuis miniatures élégants

Les écouteurs intra-auriculaires bien ajustés sont doux pour la peau et sont livrés dans des étuis miniatures élégants, ce qui les rend parfaits pour les activités en extérieur car ils refusent de tomber dans tout type de mouvement de la tête.

Les écouteurs ou les écouteurs True Wireless Stereo (TWS) sont l’engouement actuel pour la technologie audio; lorsque vous les portez, vous avez une totale liberté de mouvement. Il n’y a pas de fil pour connecter vos écouteurs à votre téléphone, ni même les uns aux autres. Tout cela semble incroyable, n’est-ce pas? La marque audio truke a sorti deux nouveaux écouteurs TWS ergonomiques: les Buds S1 et Q1 pour les mélomanes et les amateurs de fitness. Disponibles sur Amazon et Flipkart, ces truke Buds sont équipés de la dernière connectivité Bluetooth 5.1. Les écouteurs intra-auriculaires bien ajustés sont doux pour la peau et sont livrés dans des étuis miniatures élégants, ce qui les rend parfaits pour les activités en plein air car ils refusent de tomber dans tout type de mouvement de la tête.

truke Buds S1 (Rs 1,499)

Offrant une durée de lecture allant jusqu’à 10 heures sur une seule charge, les truke buds S1 sont équipés d’un boîtier coulissant premium de 500 mAh, offrant une durée de lecture totale allant jusqu’à 72 heures. Il offre un son puissant haute fidélité avec ses haut-parleurs en graphène de 10 mm couplés à la prise en charge du codec AAC. Il est livré avec une interface de charge universelle de type C et dispose d’un riche écran LED numérique avec une manœuvre à une touche. Ces écouteurs ont également un Quad MEMS Mic ENC qui permet une expérience d’appel riche.

truke Buds Q1 (Rs 1,299)

Le truke Buds Q1 est soutenu par un boîtier de charge de 400 mAh qui permet jusqu’à 60 heures de lecture de musique sur une charge complète et jusqu’à 10 heures sur une seule charge. Sa technologie d’appariement instantané avec Bluetooth 5.1 assure une connexion stable et rapide. Les écouteurs intra-auriculaires TWS promettent un son haute fidélité avec un pilote dynamique de 10 mm et une prise en charge du codec AAC. Il est équipé d’un Quad MEMS Mic ENC permettant des appels d’une clarté cristalline. Il a un mode de jeu à faible latence.

