Trulia supprimera les données sur la criminalité de quartier des listes de maisons, après que Redfin se soit prononcé contre la pratique

Gros Stock Photo

Trulia, l’une des marques immobilières du groupe Zillow basée à Seattle, a annoncé qu’elle éliminerait progressivement l’utilisation des données sur la criminalité de quartier sur les listes de logements au début de l’année prochaine, citant le potentiel de biais et d’inexactitudes.

L’annonce fait suite à un article publié la semaine dernière dans lequel Redfin, basé à Seattle, a déclaré qu’il envisageait d’ajouter des informations sur la criminalité à Redfin.com mais avait décidé de ne pas le faire.

« [G]Compte tenu de la longue histoire des clauses restrictives et racistes en matière de logement aux États-Unis, il existe un trop grand risque que cette inexactitude renforce les préjugés raciaux », a écrit Christian Taubman, directeur de la croissance de Redfin, dans le billet du 13 décembre. « Nous pensons que Redfin – et tous les sites immobiliers – ne devraient pas afficher de données sur la criminalité de quartier. »

Un onglet « Crime » sur les annonces immobilières Trulia sera supprimé à partir du début de l’année prochaine en vertu d’une nouvelle politique.

Realtor.com a également annoncé la semaine dernière qu’il mettait fin à cette pratique.

Le site d’actualités immobilières Inman a annoncé pour la première fois la décision de Trulia mardi.

Un porte-parole de Trulia a fourni cette déclaration à . :

« Trulia s’engage à fournir aux consommateurs des outils, des services et des informations pour les aider à prendre des décisions éclairées concernant l’immobilier. Pour y parvenir, nous examinons en permanence l’affichage des données accessibles au public pour garantir l’exactitude, l’équité et la transparence. Les données sur la sécurité publique sont définies et mesurées différemment d’une communauté à l’autre, ce qui peut perpétuer les biais dans l’immobilier et présenter des défis pour fournir des données précises sur la criminalité de nos fournisseurs. Pour cette raison, Trulia n’affichera plus de données sur la criminalité sur notre site à partir du début de 2022. Nous continuerons à développer des outils et à publier des informations qui peuvent servir de point de départ dans le processus d’achat d’une maison par un consommateur.