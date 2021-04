Trump a affirmé que ICE l’a supplié de venir visiter la frontière, ICE dit que c’est un mensonge total ⋆ .

Eh bien surprise, surprise. Donald Trump a été pris dans un autre mensonge.

L’ancien président Trump (adore toujours écrire cela) a fait des nouvelles ce week-end lorsqu’il a déclaré dans une interview à Fox News que les responsables des frontières avaient demandé à Trump de venir visiter la frontière sud-américaine de plus en plus chaotique.

« Eh bien, beaucoup de gens veulent que j’y aille, la patrouille frontalière et les gens de l’ICE me veulent là-bas et m’ont demandé d’y aller », a déclaré Trump à Jeanine Pirro de Fox News. «Je sens que je leur dois en quelque sorte.»

Trump a défini ce que les défenseurs ont décrit comme une nouvelle marque de cruauté à la frontière en séparant les familles de leurs enfants et en instituant une politique de «retour au Mexique» qui a laissé les migrants vulnérables et exposés. Maintenant qu’une soi-disant poussée de migrants, y compris d’enfants, a menacé de submerger les responsables américains au début de l’administration Biden, Trump semble déterminé à en tirer parti. Il n’y a rien que Trump aime plus que de dire: «Tu vois, j’avais raison!»

Mais si l’ex-président (LOVE IT!) Bénéficiant d’un soutien parmi la base du CBP et de l’ICE est plus que plausible, au moins une des agences chargées de faire appliquer la loi américaine sur l’immigration s’est distancée de toute visite.

Selon The Daily Beast, rien de ce que Trump a dit n’est vrai.

«Il n’y a pas eu de communications officielles avec le personnel de l’ICE», a déclaré Paige Hughes, porte-parole d’ICE, au Daily Beast, ajoutant qu’elle ne pouvait pas parler de ce que les individus ou leurs représentants syndicaux auraient pu faire.

Alors voilà. Un autre jour, un autre mensonge de Trump.

Quelqu’un est-il surpris?

Et au cas où vous l’auriez manqué, voici Trump couché entre ses dents: