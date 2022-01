Trump a annulé l’événement pour éviter « l’embarras »

analyste CNN Gloria Borger a déclaré mercredi que l’ancien président Donald Trump a annulé sa conférence de presse prévue le 6 janvier parce qu’il craignait que peu de gens la regardent.

Trump avait programmé ce qui était présenté comme un événement de presse majeur depuis son domaine de Mar-a-Lago dans le sud de la Floride pour jeudi, jour anniversaire de l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

Mardi, l’ancien président a rayé l’événement de son emploi du temps par une déclaration de dernière minute.

Dans la déclaration, Trump a imputé l’annulation à « le parti pris total et la malhonnêteté du comité non sélectionné des démocrates du 6 janvier, de deux républicains ratés et des faux médias d’information ».

« J’annule la conférence de presse du 6 janvier à Mar-a-Lago jeudi et je vais plutôt discuter de plusieurs de ces sujets importants lors de mon rassemblement le samedi 15 janvier en Arizona. Ce sera une grande foule ! »

Borger a rejoint AC360 pour discuter de l’événement et de son annulation soudaine. Héberger Anderson Cooper a émis l’hypothèse que Trump aurait pu annuler la conférence de presse après que le sénateur lui aurait conseillé de le faire. Lindsey Graham (R-SC) et animateur de Fox News Laura Ingraham.

Borger a partagé sa propre théorie et a suggéré que Trump craignait que l’événement n’obtienne de mauvaises notes :

Eh bien, tout d’abord, il aime l’attention. Mais je pense qu’il a annulé parce qu’il pensait qu’il n’en aurait pas assez. Il allait être gêné. Parce qu’aujourd’hui, une source républicaine m’a dit que le président, lorsqu’il a entendu que les réseaux n’allaient pas le diffuser en direct, que les réseaux câblés n’allaient pas le diffuser en direct, a en quelque sorte dit : « Attendez une minute, Je ne vais pas attirer l’attention que je veux et cela pourrait sembler mauvais pour moi. Il avait été prévenu par des gens, tu ne devrais vraiment pas faire ça maintenant, peut-être que ce serait de mauvais goût, pas qu’il s’en soucie. Mais, que ça n’allait pas faire le buzz qu’il pensait que ça allait faire. Donc, à la fin, et peut-être que ses avocats, d’ailleurs, lui ont dit, vous savez, « Ce n’est probablement pas une bonne idée pour vous d’aller en parler publiquement maintenant », bien qu’il le fasse parfois lors d’un rassemblement. bientôt. Mais je pense que ce ne sont pas les gens qui l’ont eu. Ses partisans qui l’ont atteint. C’était le fait qu’il pensait que tu sais quoi ? Je ne–je ne vais simplement pas avoir les lumières. Je n’en aurai pas assez.

