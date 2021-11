Trump a appelé Pence le 6 janvier et a dit: « Vous pouvez être un patriote ou vous pouvez être un P * ssy »

Ce week-end a vu la publication de deux nouveaux mémos, l’un de Jenna Ellis et une grande partie confirme ce que beaucoup d’entre nous soupçonnaient depuis un certain temps – et certains d’entre nous, y compris ce site, ont écrit à propos d’août dernier – l’ensemble du plan Trump pour « gagner ” le 6 janvier est passé par Mike Pence, gentiment ou pas si gentiment.

L’équipe de Trump a dû contourner le Collège électoral, ce qui a clairement démontré que Biden a remporté les élections. Le seul moyen de contourner le collège électoral était de trouver un moyen d’expulser suffisamment de votes du CE pour qu’aucun des candidats n’en ait 271, envoyant ainsi l’élection à la Chambre des représentants.

De nouveaux e-mails sont désormais disponibles dans l’émission ABC News, Jenna Ellis (Oui, encore elle), a écrit une note décrivant un plan :

La note indiquait que Pence donnerait aux États un délai de « 19h00, heure normale de l’Est le 15 janvier » pour renvoyer une nouvelle série de votes, selon Karl.

C’est presque comique. « Oui, envoyez les bons votes ! Ceux de Trump ! Mais ça ne s’est pas arrêté là :

Ensuite, a écrit Ellis, si une législature d’un État manquait ce délai, « aucun vote électoral ne peut être ouvert et compté à partir de cet État ».

Un tel scénario ne laisserait ni Biden ni Trump avec une majorité de voix, a écrit Ellis, ce qui signifierait « Le Congrès votera par délégation de l’État » – ce qui, a déclaré Ellis, conduirait à son tour à déclarer Trump vainqueur en raison du contrôle des républicains. majorité des délégations étatiques avec 26.

Oui, ce même site Web a décrit exactement le même plan en août dernier, affirmant que ce serait le plan Trump de dernier recours. Ce que nous ne savions pas, c’est jusqu’où l’équipe Trump était prête à aller pour s’assurer que Pence ne puisse pas compter ces votes.

Trump a mis autant de pression qu’il le pouvait sur Pence, déclarant à la foule géorgienne :

« J’espère que Mike Pence s’en sortira pour nous. Je dois vous dire que j’espère que notre grand vice-président s’en sortira pour nous. C’est un gars super. Bien sûr, s’il ne s’en sort pas, je ne l’aimerai pas autant.

Mais ce n’était rien comparé au matin du 6 janvier lorsque Trump a appelé Pence et lui a dit: « Vous pouvez être un patriote ou vous pouvez être un ****. » Trump a déclaré à ABC qu’il ne contestait pas l’appel.

Il a également dit qu’il ne pardonnerait jamais à Pence et il l’a dit d’une manière trumpienne hilarante : « Je ne sais pas. Parce que je l’ai choisi. Je l’aime, je l’aime toujours, mais je ne sais pas si je peux lui pardonner.

Quelle Trumpienne ! Je l’ai choisi et je ne fais jamais rien de mal, donc c’était parfait et je l’aime bien. Mais non, je ne lui pardonnerai jamais de ne pas avoir renversé les élections.

L’ensemble du complot – en particulier avec les transcriptions de Bannon publiées ici hier, devient clairement au point. Soit Pence changerait d’avis et renverrait les votes du Collège électoral aux États-Unis, soit la foule deviendrait tellement incontrôlable et menacerait la sécurité de tous, de sorte que les services secrets devaient précipiter Pence, ne lui permettant pas d’exercer ses fonctions, envoyer l’élection à la Chambre des représentants.

Tout devient clair et le sous-comité de la Chambre le rendra encore plus clair. Mark Meadows, l’homme qui savait sûrement tout, est le prochain à faire face à une assignation à comparaître ou à être accusé d’un crime.

Trump dit qu’il « ne contesterait pas » rapportant que le matin du 6 janvier, il a dit à Pence: « Vous pouvez être un patriote ou vous pouvez être ap *** y. » pic.twitter.com/SF8Meld2SB – Alerte Poli (@polialertcom) 14 novembre 2021

