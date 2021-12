Trump a approuvé le vaccin parce qu’il a reçu des éloges

Ancien chirurgien général Jérôme Adams a suggéré jeudi que l’ancien président Donald Trump avait attendu de promouvoir l’efficacité des vaccins Covid-19 jusqu’à ce qu’il reçoive les éloges du président Joe Biden.

« Grâce à l’administration précédente et à notre communauté scientifique, l’Amérique a été l’un des premiers pays à recevoir le vaccin », a déclaré Biden dans un discours mardi. « Grâce à mon administration et au travail acharné des Américains, nous avons mené un déploiement, fait de l’Amérique l’un des leaders mondiaux en matière de tirs d’armes. »

Adams a rejoint CNN Jean Berman sur AC360 pour discuter des commentaires de Trump au commentateur conservateur Candace Owens dans lequel il a fortement repoussé l’idée que les vaccins sont dangereux ou inefficaces.

Adams a dit à Berman :

Nous savons que le langage amoureux du président est des mots d’affirmation. Nous savons que Joe Biden est connu pour sa coopération. Donc pour moi, ce qui était le plus choquant, ce qui était le plus révélateur, ce n’était pas que Donald Trump soit sorti et a soutenu les vaccins. C’est qu’il a fallu 11 mois à Joe Biden pour enfin faire ce qu’il est connu depuis 79 ans, et c’est tendre la main de l’autre côté de l’allée. Une fois qu’il a prononcé ces mots d’affirmation au président Trump, vous avez entendu le président Trump sortir et dire: « Merci, j’apprécie cela. » Et il l’a applaudi. Et j’espère que nous en verrons plus.

Berman est apparu incrédule par les commentaires d’Adams.

— Allez, docteur Adams, dit-il. « Je veux dire, êtes-vous en train de me dire que Donald Trump n’a pas fait l’éloge des vaccins ou des rappels jusqu’à ce que Joe Biden décide de le remercier pour les vaccins ? C’est ce qu’il attendait ?

Adams a répondu :

Eh bien, John, je suis en psychiatrie et encore une fois en psychologie. Les gens ont des mots d’affirmation différents, des langages d’amour différents. C’est la vérité. C’est à ce moment-là que vous avez vu Donald Trump changer de ton. Je ne dis pas que c’est bien, je ne dis pas que c’est mal. Je dis que vous ne pouvez pas nier que c’est à ce moment-là qu’il a changé d’avis et est sorti et a soutenu les vaccinations. Et peu importe, c’est une bonne chose. Le point dont nous devrions discuter est de savoir comment faire en sorte que plus de personnes des deux côtés de l’allée parlent des vaccinations et des rappels. Parce que beaucoup trop de gens ne sont pas boostés. Trente pour cent, taux d’augmentation de 30% en ce moment. Ce n’est pas assez bon. Nous ne sommes pas du tout proches de l’immunité collective, et c’est pourquoi ce virus continue de nous tourmenter.

Berman a déclaré: «Je dois vous dire que je prendrai tout ce qui aidera les gens à se faire vacciner et booster. Mais je dois dire que s’il suffisait d’un merci pour que Trump le fasse plusieurs centaines de milliers de morts plus tard, c’est assez pathétique, n’est-ce pas ?

Adams a dit :

Eh bien, on peut dire que c’est pathétique. Nous pouvons en débattre dans les deux sens. Nous pouvons également dire qu’il est pathétique qu’il ait fallu autant de temps à une nouvelle administration pour tendre la main de quelque manière que ce soit. Je parle avec des gens à la Maison Blanche. Je peux vous dire qu’à l’intérieur de la Maison Blanche, il y a un réel recul politique à engager n’importe qui de l’administration Trump et à reconnaître qu’ils peuvent tout faire correctement. J’entends ça de l’intérieur de la Maison Blanche. J’ai toujours dit, démocrate, républicain, partisan de Biden, partisan de Trump, nous avons besoin de coopération car l’ennemi est le virus. Et à la fin de la journée, nous pouvons faire une histoire politique à ce sujet ou dire bravo à Biden et bravo à Trump. Et espérons que nous en verrons plus.

Adams a conclu que si Trump et Biden peuvent travailler ensemble pour promouvoir les vaccinations, cela sert alors de preuve que le reste du pays peut régler ses différends. Biden a fait mardi des éloges sans précédent à Trump concernant les efforts de son administration pour développer les trois vaccins Covid disponibles.

Trump a déclaré à Owens dans son entretien avec elle qu’il croyait en la capacité des vaccins à prévenir les maladies graves et la mort.

« Ceux qui tombent très malades et vont à l’hôpital sont ceux qui ne se font pas vacciner. Mais c’est toujours leur choix. Et si vous prenez le vaccin, vous êtes protégé », a déclaré Trump. « Les gens ne meurent pas quand ils se font vacciner. »

Malgré l’affirmation d’Adams selon laquelle les éloges de Biden ont suscité un soutien pour les vaccins de Trump, le 45e président du pays a en fait déclaré dimanche soir qu’il avait reçu une injection de rappel alors qu’il se présentait à un événement avec Bill O’Reilly. Lorsqu’un contingent de ses propres partisans l’a hué, il les a méprisés.

