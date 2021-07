Trump a attaqué sur 2 fronts le même jour .

Peu importe l’accusation, la défense est la même : Donald Trump est victime d’une vendetta politique vicieuse. Par un caprice du destin, deux des menaces les plus gênantes pour la viabilité politique et la légende des affaires de l’ex-président se sont déroulées presque simultanément jeudi en deux villes qu’il dominait autrefois. Et il a répondu comme il le fait toujours, en passant à l’attaque. À New York, les procureurs ont mis en accusation le bras droit financier de Trump, Allen Weisselberg, pour des accusations de vol qualifié et de fraude fiscale. Et la Trump Organization elle-même a été accusée d’un stratagème pluriannuel frauduleux pour éviter les impôts dus. De retour à Washington, pendant ce temps, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a nommé ceux qui siégeront à un comité restreint de l’insurrection du Capitole américain du 6 janvier, qui a été incitée par Trump dans le but de renverser sa défaite électorale. Dans un coup dans les yeux de l’ancien président, ils incluent l’un de ses ennemis mortels, la représentante du Wyoming, Liz Cheney, l’un des rares républicains à dire la vérité sur ses abus de pouvoir entourant les élections de l’année dernière.

Ce qu'il faut retenir de la Trump Organization et de l'acte d'accusation d'Allen WeisselbergAucun ancien président récent n'a été confronté au genre de menace pour son héritage, sa réputation et potentiellement même sa fortune actuellement rencontré par Trump. Et la férocité de sa défense – fidèle à son mantra de ne jamais céder d'un pouce à ses adversaires – suggère qu'il envisage de répondre par le genre d'assaut dévorant contre la psyché américaine qui s'est déroulé pendant sa présidence. La ligne de Trump World est que le l'ancien président n'est pas ciblé pour ce qu'il a fait mais pour qui il est, une construction qui l'a mené à travers l'enquête sur la Russie, deux mises en accusation et de nombreuses autres éraflures politiques, personnelles et commerciales.

“Si le nom de la société était autre chose, je ne pense pas que ces accusations auraient été portées”, a déclaré Alan Futerfas, avocat de la Trump Organization. L’équipe juridique de la Trump Organization a largement évité une réfutation point par point de 15 chefs d’accusation alléguant que Weisselberg – le directeur financier de l’organisation – a échappé à l’impôt sur 1,7 million de dollars de revenus et falsifié des documents dans le cadre d’un stratagème de 15 ans. L’acte d’accusation indique que l’activité aurait impliqué d’autres dirigeants anonymes d’une entreprise dans laquelle la famille Trump elle-même détient tous les rôles de premier plan. Weisselberg et la Trump Organization ont tous deux plaidé non coupables. L’ancien président n’a pas été personnellement inculpé. Une autre avocate de l’organisation Trump, Susan Necheles, a été encore plus agressive que Futerfas en alléguant un complot politique corrompu contre Trump. journalistes à l’extérieur de la salle d’audience. “Il s’agit d’une poursuite politique.” Plus tôt, le procureur Carey Dunne avait anticipé la contre-attaque selon laquelle l’affaire était enracinée dans le dégoût partisan de l’ancien président. “La politique n’a aucun rôle dans la chambre du grand jury, et je peux assurer votre honneur qu’elle n’a joué aucun rôle. rôle ici », a déclaré Dunne au juge, selon une transcription de ses remarques publiée par le bureau du procureur du district de Manhattan.

McCarthy joue la carte de la politique lors de l’enquête du 6 janvier

De retour à Washington, la nature des troubles autour de Trump était politique et non légale. Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, qui a rejeté ses critiques antérieures de Trump à propos de l’attaque de la foule contre le Capitole par les partisans de « Make American Great Again », a insisté sur le fait que le vrai problème était la malversation des démocrates. »Je regrette la politique de Nancy Pelosi. Pendant six mois, elle a fait de la politique avec ça », a déclaré le républicain de Californie, qui a écrasé un plan pour une commission bipartite indépendante sur l’attaque co-écrit par l’un de ses propres législateurs du GOP. Il y a un argument selon lequel Pelosi a attendu trop longtemps pour accepter un compromis avec le représentant républicain John Katko de New York sur la composition d’un panel bipartite. Et il y a des avantages politiques évidents pour les démocrates à continuer d’enquêter sur les abus de pouvoir de Trump, avec des élections de mi-mandat à venir. Mais en même temps, l’échec de la commission indépendante a privé le pays du genre de catharsis et de marqueur historique que de tels panels ont fourni à des moments de tragédie nationale, il y a donc lieu de faire valoir qu’un calcul – au-delà des enquêtes menées par les comités du Congrès ordinaires – était dû. Il ne s’agit pas que de politique.

La défense chasse aux sorcières

La plainte selon laquelle toute tentative de soumettre Trump à la responsabilité légale est motivée par des considérations politiques n’est pas un nouveau refrain. Chaque fois que l’ancien président est accusé d’actes répréhensibles, lui et ses acolytes réfutent rarement les accusations avec un degré de gravité ou de spécificité. Et Trump lui-même n’assume jamais la responsabilité de ses actes, mais cherche plutôt à inonder la zone de confusion partisane et de désinformation. Lorsque le ministère de la Justice et le FBI, par exemple, sont devenus méfiants à propos des contacts multiples entre la Russie, une puissance étrangère hostile s’ingérant aux États-Unis élection, et ses assistants de campagne de 2016, Trump a affirmé qu’il avait été victime d’une « chasse aux sorcières » massive. Lors de sa première destitution, ses chiens d’attaque républicains se sont plaints d’un processus politisé tout en évitant les allégations selon lesquelles il aurait tenté d’amener l’Ukraine à ouvrir une enquête sur le candidat démocrate à la présidentielle de l’époque, Joe Biden. La deuxième destitution de Trump – après l’attaque la plus flagrante contre le transfert pacifique du pouvoir de l’histoire des États-Unis – a été qualifiée par les républicains du Sénat de complot politique visant à persécuter un ex-président par des fanatiques anti-Trump alors qu’il s’installait dans la vie privée.

Et même les démentis de Trump selon lesquels il a réellement perdu les dernières élections font partie d’un récit radical et faux – rejeté par plusieurs tribunaux – selon lequel il y avait eu un vaste complot du Parti démocrate pour le priver d’un deuxième mandat. truquer les élections et pour voler les élections », a déclaré Trump lors d’un rassemblement dans l’Ohio samedi soir dernier. Trump sait ce qu’il fait. Il a construit son attrait politique sur l’idée qu’il était le porte-parole de millions d’Américains qui avaient été rejetés par le club d’élite confortable – tout comme le milliardaire effronté était souvent moqué par la haute société de Manhattan. Cette compréhension astucieuse de la politique de victimisation a aidé un magnat de l’immobilier de l’une des villes les plus libérales d’Amérique, qui a volé dans un avion de ligne personnel, à se lier avec des millions d’électeurs de la classe ouvrière au cœur des États-Unis. Paradoxalement, une nouvelle série de controverses pourrait enhardir Trump et l’aider à renouveler son appel à sa base, alors qu’il cherche à jouer le rôle du faiseur de roi lors des élections de mi-mandat et taquine une autre candidature à la présidentielle en 2024. Son message fréquent à ses partisans pourrait être paraphrasé comme suit : Ils ne viennent pas après moi – ils viennent après vous. Ou, comme l’a dit l’ancien président dans une déclaration peu de temps après que Weisselberg a quitté le tribunal, “Les gens voient-ils les procureurs de la gauche radicale et ce qu’ils essaient de faire à 75 millions +++ d’électeurs et de patriotes, pour ce que c’est?”

La politique ne marche pas au tribunal

Bien que l’équipe juridique de l’Organisation Trump ait insisté sur le fait que Weisselberg était utilisé par les ennemis de l’ancien président, l’acte d’accusation détaillé contre lui nécessitera une défense juridique ferme et formelle. Les extraits politiques ne tiennent généralement pas debout devant les tribunaux – comme le démontrent les multiples affaires rejetées portées par l’équipe juridique de la campagne de Trump alléguant une fraude électorale en novembre. Les avocats de l’Organisation Trump ont indiqué un aspect de cette défense, à savoir un argument selon lequel il est sans précédent de poursuivre une affaire fiscale comme celle-ci en tant qu’affaire criminelle plutôt que civile. Certains experts juridiques ont déclaré que la pratique est quelque peu inhabituelle étant donné que cette poursuite se concentre sur des appartements sans loyer, des baux de voiture, des frais de scolarité et d’autres avantages sociaux. Mais Harry Litman, un ancien procureur général adjoint adjoint, a déclaré à Poppy Harlow de CNN qu’étant donné l’importance de Weisselberg dans l’entreprise et les allégations d’un stratagème de fraude, l’approche était conforme à la jurisprudence.

“Ce sont des points de discussion et de discussion qu’ils ont préparés avant, je pense, ils ont vu l’acte d’accusation”, a déclaré Litman. Deux grandes questions sont restées sans réponse par l’acte d’accusation de jeudi. La première est de savoir si le solide acte d’accusation contre Weisselberg peut être conçu pour l’amener à coopérer avec les procureurs en échange de charges moindres – et potentiellement pour témoigner contre les membres de la famille Trump. Weisselberg a jusqu’à présent refusé de le faire. La deuxième question est de savoir si l’acte d’accusation descellé représente toute l’étendue des enquêtes de deux ans contre Trump et sa société ou s’il y a plus à venir pour l’ex-président. L’ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, qui est lui-même allé en prison après avoir plaidé coupable à des accusations de financement de campagne et d’impôts, a déclaré qu’il aurait pu scénariser la défense de “chasse aux sorcières” à l’avance. a déclaré à Alisyn Camerota de CNN. “Que ce soit l’achat de trombones ou le paiement des frais de scolarité des petits-enfants d’Allen Weisselberg. Chaque chose est allée sur le bureau de Donald pour signature.

