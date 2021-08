Trump a bombardé les talibans jusqu’à la table des négociations ; certains craignent que Biden ne les laisse valser jusqu’à Kandahar ⋆ .

L’ancien président Donald Trump a récemment fait un récit coloré de son appel historique avec le chef des talibans Hibatullah Akhundzada l’année dernière dans l’ombre d’éventuelles négociations de paix avec le gouvernement afghan.

“Nous allons revenir et vous frapper plus fort qu’aucun pays n’a jamais été touché”, a déclaré Trump à Akhundzada, racontant les conséquences menacées si les talibans ne parvenaient pas à faire la paix. “Et votre village, où je sais que vous êtes et où vous avez tout le monde, ce sera le point où la première bombe sera larguée.”

Quelques heures après cet appel de mars 2020, Trump a versé un paiement d’assurance sur la menace. Lorsque les talibans ont attaqué un poste de contrôle afghan peu de temps après que Trump a raccroché, les avions de chasse américains ont fait pleuvoir la fureur sur les assaillants. Un taliban piqué a immédiatement appelé à la désescalade, affirmant qu’il était attaché aux “plans visant à mettre en œuvre toutes les parties de l’accord l’une après l’autre pour empêcher l’escalade du conflit”.

Trump et son successeur, le président Joe Biden, se sont engagés dans le même objectif de sortir les États-Unis d’une guerre de 20 ans en Afghanistan. Mais sur l’exécution, ils ont considérablement différé.

Trump et ses conseillers ont utilisé sans relâche la puissance aérienne pour contrôler les talibans, faisant de l’apparition d’un drone ou d’un avion de guerre mortel Predator une menace constante. En 2019, l’année avant que les talibans n’acceptent les pourparlers de paix, les avions américains ont effectué 2 434 sorties de frappe, libérant 7 423 armes, le total le plus élevé jamais enregistré par le commandement central de l’armée de l’air.

Mais depuis la transition de Biden, les talibans ont refusé la table des négociations et ont plutôt marché à une vitesse surprenante, prenant le contrôle des deux tiers de l’Afghanistan après la chute de sa deuxième plus grande ville, Kandahar, jeudi.

L’US Air Force a récemment reconnu une forte baisse des sorties aériennes sous la surveillance de Biden.

“Cela n’a pas été une année cohérente”, a déclaré le chef de l’AFCENT, le lieutenant-général Gregory Guillot, à l’Air Force Times le 3 août. “Nous pourrions passer quelques jours sans grève, puis nous passerons plusieurs jours, à le temps, aussi bien en Afghanistan qu’en Irak et en Syrie, avec 50 frappes d’affilée, et ça va se calmer.

Les avions de combat américains ont intensifié leurs sorties ces derniers jours alors que le gouvernement afghan était abasourdi par le succès de l’avancée des talibans. Mais certains conseillers américains se demandent si l’équipe Biden a retiré le pied de la pédale qui a porté le plus de poids avec les insurgés talibans, des attaques aériennes dévastatrices qui infligent des victimes ainsi qu’un choc psychologique et une crainte.

“Un retrait basé sur des conditions doit être basé sur le soutien aérien continu des États-Unis, du moins cela faisait partie de notre plan pendant l’administration Trump”, a expliqué l’ancien chef d’état-major du Pentagone, Kash Patel. « Je ne connais plus le taux, mais il devrait y avoir beaucoup plus de prédateurs au-dessus de la tête pour soutenir les forces de sécurité nationales afghanes, pour aider à faire ce que nous avons fait, c’est-à-dire amener le gouvernement Ghanis à la table des négociations avec les talibans et obtenir un accord durable. paix.

“Maintenant, il semble que les talibans sachent qu’il y a un manque total de soutien tactique de la part de l’administration Biden, et nous voyons quotidiennement les résultats de cet échec en Afghanistan.”

Fred Fleitz, analyste de longue date de la CIA et ancien chef de cabinet du Conseil de sécurité nationale sous Trump, a déclaré qu’un échec évident a été lorsque l’administration Biden a brusquement retiré les États-Unis de sa base aérienne de longue date à Bagram et n’avait pas d’accords pour que les avions de guerre lancement depuis les pays voisins.

“La puissance aérienne ne sera pas un problème pour le moment”, a déclaré Fleitz à Just the News jeudi soir.

Fleitz a déclaré qu’il pensait que le résultat à long terme du retrait américain “allait être mauvais pour l’Afghanistan, quel que soit le président en charge”, mais que Biden avait exacerbé la situation avec un retrait instinctif qui manquait de stratégie pour soutenir les forces afghanes.

“Nous avons essentiellement abandonné l’armée et le gouvernement afghans, et cela a donné l’avantage aux talibans”, a déclaré Fleitz.

Les prochaines semaines promettent d’être pénibles – pour les femmes afghanes, qui font face à la menace de répression à laquelle elles ont échappé une fois ; pour le gouvernement afghan, qui risque le renversement ; et pour le peuple américain, qui sera témoin du renversement des gains gagnés par l’effusion de sang américaine au cours de deux décennies. L’analyse du quart-arrière du lundi matin a déjà commencé.

L’un des premiers thèmes est que les États-Unis n’ont tout simplement pas compris la culture et la politique afghanes et ont plutôt essayé de faire entrer le pays dans un paradigme américain.

L’officier à la retraite de l’armée américaine Jason Dempsey, maintenant chercheur principal au Center for a New American Security, a écrit cette semaine que l’échec des États-Unis en Afghanistan émanait d’un « aveuglement politique et culturel » et d’un échec à reconnaître « l’armée américaine ne pourrait jamais tuer ses chemin vers la victoire en Afghanistan.

« En essayant de créer des forces afghanes à l’image de l’armée américaine, les États-Unis ont conçu une armée nationale pour leur propre pays, pas pour l’Afghanistan », a-t-il écrit. « Et au lieu de tenir compte de la politique locale et des structures d’incitation, de nombreux officiers américains ont supposé que les Afghans devraient naturellement adhérer à la structure de la chaîne de commandement que l’armée américaine a établie pour eux et suivre l’exemple des Américains dans les décisions tactiques et opérationnelles.

“Dans ce qui devrait être considéré comme un éclair aveuglant de l’évidence rétrospectivement, il faut un conseiller politique auprès des dirigeants militaires américains pour décrire comment les commandants afghans ont évalué les sentiments des dirigeants politiques locaux par rapport à ceux de l’armée américaine dans la poursuite des opérations.”

Alors que l’histoire et les effusions de sang se déroulent sur le champ de bataille afghan au cours des prochaines semaines fatidiques, certains commencent à se demander si cet aveuglement américain s’est poursuivi avec l’échec des attaques aériennes qui auraient incité les talibans à négocier plutôt qu’à conquérir.