Trump a cessé de prendre des briefings Intel le mois dernier du mandat

Ancien président Donald Trump a cessé de recevoir des briefings de renseignement entièrement un mois avant la fin de son mandat, selon de nouvelles informations publiées par la CIA.

Dans une analyse des briefings de Trump tout au long de sa présidence, l’ancien inspecteur général de la CIA John Helgerson a décrit le mandat du 45e président comme un « défi unique » pour la communauté du renseignement.

Selon le rapport de Helgerson, qui constitue un nouveau chapitre de son livre Getting to Know the President, Trump a eu des briefings réguliers pendant la période de transition entre les élections de 2020 et son investiture.

Il a également reçu des briefings réguliers au cours de sa présidence, malgré ses attaques publiques contre la communauté du renseignement américain. Au fur et à mesure que sa présidence a mûri, il les a pris moins régulièrement et n’a finalement reçu qu’une moyenne de deux briefings par semaine au cours des dernières années.

Puis, après son départ pour Mar-a-Lago pour Noël le 23 décembre, Trump a complètement cessé de recevoir des briefings.

« Après les élections de 2020, les briefings du PDB se sont également poursuivis pendant un certain temps », a écrit Helgerson. « Lorsque Sanner a informé le président avant de se rendre à Mar-a-Lago pour les vacances, il a déclaré qu’il la verrait plus tard. »

« Les briefings devaient reprendre le 6 janvier », a poursuivi Helgserson, « mais aucun n’a été programmé après l’attaque du Capitole ».

