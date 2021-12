Il n’y a qu’une seule personne dans le personnel de ce site qui pourrait inviter Barrack Obama à son mariage et le faire venir, la charmante, talentueuse, ridiculement sur-éduquée et charmante propriétaire du site, la femme qui paie tout le monde. Elle n’aurait aucun problème.

Le reste d’entre nous, les vagabonds, pourrions peut-être amener Obama à nous serrer la main si nous étions tous les deux coincés ensemble sur une île déserte (ne serait-ce pas fascinant ? Il n’y aurait probablement pas de débat quant à savoir qui serait le décideur.) Mais nous sommes relativement sûrs que nous pourrions faire venir un président à notre mariage, réserver simplement Mar-a-Lago, marmonner quelque chose à propos de Trump et 2020 – ne soyez même pas précis, et demandez à vos invités de porter des tenues montrant beaucoup de peau . Il sera là, c’est garanti, et il parlera même !

NON! Non pas pour féliciter l’heureux couple, mais pour vous dire à quel point il est intelligent et comment l’élection lui a été volée. Contrairement à de nombreux hommes tristes et vaincus de son âge, il est peu probable que Trump soit ivre – ce qui ne veut pas dire qu’il serait lucide et sans drogue.

Trump a fait une autre performance de chanteur de mariage hier soir lors du mariage d’un couple, un couple qui était probablement heureux de le voir, Dieu seul sait pourquoi. Mais hier soir, Trump sonnait un peu… différent. Il a prononcé quelques mots et, bien qu’il sache que la vidéo irait partout, a qualifié General Milley de « putain d’idiot ». Il a déjà eu des ennuis avec une partie de la foule fondamentaliste pour avoir utilisé sa « langue new-yorkaise ». Certains pourraient dire qu’il était un peu plus « lâche » hier soir.

Certes, l’alcool n’est pas la seule substance étrangère qui peut délier la langue, mais il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles Trump aurait pu boire un peu la nuit dernière :

Je sais que Trump prétend qu’il ne boit pas, mais il ressemblait encore plus à un oncle ivre à un mariage ce soir que d’habitude. Ici, il traite le général Milley de « putain d’idiot ». pic.twitter.com/YxUfY3suXm – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 5 décembre 2021

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Et, oh, au fait, le général Milley est le président de l’armée américaine des chefs interarmées, et peu importe ce que l’on pense de lui, une personne devrait montrer du respect pour une personne qui sert actuellement son pays, plutôt que de collecter 850 000 $ par an siégeant sur trois à quatre conseils d’administration de grandes entreprises et travaillant peut-être 30 jours par an.

Quoi qu’il en soit, Twitter avait des mots pour lui :

Un putain d’idiot ? Hmmm….🤔🤔🤔. Trump se souvient-il que Milley est un héros militaire qui peut toujours l’éteindre comme un interrupteur alors que Trump est un réfractaire SOCIOPATHIQUE à plusieurs reprises ? https://t.co/plJojQYNRw – HappyTrumpLost (@HappyTrumpLost1) 5 décembre 2021

Quel salaud. Non seulement il est ivre, oncle narcissique, pleurnichant lors d’un mariage, mais en plus de cela… il se trompe sur ce qui s’est passé. Arrêtez de soutenir un imbécile. https://t.co/6IaLseM9eb – Fred Wellman (@FPWellman) 5 décembre 2021

J’adore quand des putains d’idiots « d’oncle ivre » détournent d’appeler les autres « putains d’idiots ». Le général Milley est un homme. #TrumpIsALaughingStock https://t.co/6wKuNRSuN3 – Luiz Lemuz (@luizlemuz) 5 décembre 2021

J’ai 55 ans. Quel que soit votre âge, repensez à CHAQUE ancien président dont vous vous souvenez, et à quoi ressemblait leur comportement, et vous saurez à quel point Donald Trump est vraiment une merde. https://t.co/rEIoojL1kP – Jack Hopkins (@theanxietydoc) 5 décembre 2021

Je suis sûr que Milley ressent la même chose à propos de tfg. https://t.co/JdfbhfjxNH – Doris Bivings♏🦂🦃🦃💙💙❤❤ (@BivingsDoris) 5 décembre 2021

Imaginez choisir Mar-a-Lago pour votre mariage : la maison du mauvais perdant. Ces MAGA méritent d’être retenus captifs par un échec psychotique, qui parcourt Mar-a-Lago à la recherche de quiconque écoutera son flot incessant de conneries floconneuses * t https://t.co/OhcLyGWPff – UndertheMountainBunker 🐇🦌 🐺🐻 (@Utmb_Colorado) 5 décembre 2021

C’est un peu ridicule.

****

[email protected] et sur Substack : beaucoup de bruit pour tout