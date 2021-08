‘ Trump a demandé au DOJ d’aider avec un coup 10z viral

Il y a eu malheureusement peu de nouvelles ces derniers temps sur le rapport explosif à couper le souffle du Washington Post il y a près de deux semaines maintenant. Le Post a rapporté qu’il existe des notes écrites d’une réunion au cours de laquelle Trump a catégoriquement demandé (ordonné?) Au procureur général par intérim Jeffry Rosen d’émettre une lettre du ministère de la Justice indiquant qu’ils avaient découvert une fraude lors des dernières élections et de laisser le reste à Trump et au Congrès.

Il était évident à 100% pour Rosen qu’il n’y avait pas eu de fraude substantielle, pas du type auquel Trump faisait référence. Ainsi, Trump a demandé (ordonné ?) à son propre procureur général par intérim de commettre lui-même une fraude (ce qui est un complot) dans le but de contourner une élection (« Laissez le reste à moi et au Congrès »). Comment cela ne pourrait-il pas être plus grand que le Watergate ? Cela revient presque à effacer complètement une élection nationale qui n’était même pas si proche, tout cela parce qu’un homme était prêt à commettre autant de crimes, à contourner autant de lois, normes, traditions, tout ce qu’il faudrait pour rester au pouvoir.

Et pourtant, . nous dit qu’il y a peu de preuves qu’il y ait eu une coordination le 6 janvier. Le but de la lettre était de donner aux opposants au Congrès quelque chose sur quoi pointer tout en criant leurs objections, tandis que les hordes jouaient le rôle de hordes à l’extérieur. Eh bien, David Corn, qui a suivi Trump de plus près que n’importe quel journaliste au cours des six dernières années n’a pas été dupe et il a dit à Ari Melber sur MSNBC, en termes clairs, que cela a fait exploser le Watergate.

Encore une fois, nous en avons trop peu entendu parler ces derniers temps et la faute en incombe carrément à Joe Biden, Merrick Garland, Wray, Chuck Schumer et, dans une moindre mesure, Nancy Pelosi, qui fait au moins quelque chose pour essayer de « dehors » ce que nous avons tous vu se produire sous nos yeux. Rawstory a la transcription de l’interview de Melber-Corn : Vidéo ci-dessous

“Nous l’avons beaucoup dit au cours des 30 ou 40 dernières années, Ari, mais c’est littéralement pire que le Watergate”, a expliqué Corn. “Dans ce cas, Richard Nixon essayait de dissimuler l’enquête qui irait dans ce que sa campagne a fait, une effraction. Et il a demandé à la CIA de dire au FBI que c’était la sécurité nationale et qu’ils ne devraient pas enquêter, le FBI devrait appeler hors de l’enquête. C’est ce qu’il a essayé de faire.

Il s’agit de renverser et de renverser une élection », a-t-il déclaré. « C’est assez clair ce qu’il essaie de leur faire faire, alors qu’ils n’ont pas le pouvoir de le faire. Ces notes ne sont ni audio ni vidéo, elles sont plus grosses dans une cassette fumante du Watergate qui a mis fin à la présidence de Nixon.

****

