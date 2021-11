Le président de l’époque, Donald Trump, aurait déclaré à son vice-président Mike Pence qu’il avait deux choix le 6 janvier et les aurait présentés dans ses propres termes : « Vous pouvez être soit un patriote, soit un abruti ». C’est une révélation dans un nouveau livre qui raconte l’histoire des derniers jours de Trump au pouvoir et de la pression qu’il a exercée sur Pence pour l’aider à réaliser un coup d’État en annulant le résultat des élections de 2020.

WASHINGTON, DC – 6 JANVIER: Dans cette capture d’écran extraite d’une webdiffusion sur congress.gov, le vice-président Mike Pence préside la séance de débat du Sénat pour ratifier l’élection présidentielle de 2020 au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021 à Washington, DC. Le Congrès s’est réuni à nouveau pour ratifier la victoire 306-232 du président élu Joe Biden sur le président Donald Trump, quelques heures après qu’une foule pro-Trump a fait irruption dans le Capitole des États-Unis et a perturbé les débats. (Photo par congress.gov via .)

Jonathan Karl, d’ABC News, raconte l’histoire dans son nouveau livre, Betrayal: The Final Act of the Trump Show, et ABC partage une partie du contenu du livre avant sa sortie mardi. Dans un nouveau rapport, ils partagent l’histoire d’une note que l’avocate Jenna Ellis aurait rédigée pour expliquer à Pence son rôle exact dans l’annulation des élections.

Cependant, ce n’est pas seulement Ellis qui a ordonné à Pence de rejeter les résultats de six États et d’exiger de nouveaux décomptes d’ici le 25 janvier. Donald Trump aurait passé un coup de fil à Pence le matin du 6 janvier, le pressant d’agir. Karl dit qu’il a revérifié auprès de Trump avant de publier, en lui demandant spécifiquement s’il était vrai que l’ancien président avait dit à son vice-président « Vous pouvez soit entrer dans l’histoire en tant que patriote, soit entrer dans l’histoire en tant que chatte. »

Trump a déclaré qu’il ne réfuterait pas l’histoire.

L’information provient d’un article publié en janvier dans le New York Times, s’appuyant sur les témoignages de deux personnes qui avaient été informées des appels. Trump insiste souvent sur le fait que les informations privilégiées divulguées par des sources anonymes ne sont pas fiables, donc pour lui, confirmer cette histoire pour le journaliste d’ABC est un cas inhabituel.

Il est également clair que ce que Trump a promis est exactement ce que lui et ses fans ont travaillé à réaliser pour Pence, qui a été menacé de mort par pendaison le jour de la tentative d’insurrection, et reste depuis la cible de la colère de MAGA. En fait, la semaine dernière, Trump a participé à une interview dans laquelle on lui a posé des questions sur ses partisans attaquant le Capitole et criant pour la mort de Pence, et il a défendu les menaces, les justifiant par des déclarations sur la rage qu’il avait attisée chez ses fans. qui croyait sincèrement à ses affirmations selon lesquelles l’élection avait été «volée».

