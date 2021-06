Trump a fait pression sur Jeffrey Rosen pour contester les résultats des élections ⋆ 10z viral

Ancien président Donald Trump et ses alliés, dont son chef d’état-major Marc des prés, aurait fait pression sur le procureur général par intérim de l’époque Jeffrey Rosen de contester les résultats des élections générales de 2020, selon des courriels obtenus et rapportés par CNN.

Dans les derniers jours de l’administration Trump, le 45e président est devenu de plus en plus en colère après avoir perdu sa candidature à la réélection du président Joe Biden, qu’il avait souvent ridiculisé comme le pire candidat de l’histoire de la campagne présidentielle ou des mots à cet effet. Trump était tellement déçu qu’il a amplifié le complot sans fondement selon lequel il y avait une fraude électorale généralisée qui a conduit à sa perte, bien qu’il n’y ait aucune preuve à l’appui de telles affirmations absurdes.

En tant que tel, Trump et ses substituts auraient fait pression sur Rosen pour qu’il donne foi à ces affirmations et se joignent à l’effort public pour contester le résultat des élections. Rosen a été procureur général par intérim pendant environ le dernier mois de l’administration Trump, après Guillaume Barr a démissionné en décembre 2020.

CNN a obtenu des courriels du ministère de la Justice qui montrent que les alliés de Trump font pression sur Rosen et ont même encouragé l’AG par intérim à rencontrer l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, qui faisait la promotion de complots de fraude électorale lors d’événements télévisés à travers le pays, mais jamais devant un tribunal où mentir sous serment aurait pu être considéré comme une infraction pénale ou au moins risqué la radiation de Giuliani.

Écrire pour CNN, Whitney sauvage et Jérémy Herb rapport:

Les courriels du ministère de la Justice et des responsables de la Maison Blanche montrent comment les alliés de Trump ont fait pression sur Rosen pour qu’il examine les allégations fausses et farfelues selon lesquelles les élections avaient été volées et ont cherché à obtenir du ministère de la Justice qu’il étaye officiellement les fausses affirmations. Les documents offrent également une fenêtre sur la façon dont Rosen a géré la pression politique de la Maison Blanche peu de temps après avoir été choisi pour diriger le département au cours des dernières semaines de l’administration Trump.

Au milieu de la pression, Rosen a déclaré qu’il refusait de parler à l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, de ses fausses affirmations selon lesquelles les élections de 2020 avaient été volées.

Lorsque Mark Meadows, alors chef de cabinet de la Maison Blanche, a demandé à Rosen d’organiser une réunion du FBI avec un allié de Giuliani en poussant une théorie du complot selon laquelle l’Italie utilisait la technologie militaire et les satellites pour changer les votes en Joe Biden, Rosen a déclaré qu’il n’aiderait pas Giuliani.

“J’ai catégoriquement refusé, j’ai dit que je n’accorderais aucun traitement spécial à Giuliani ou à aucun de ses” témoins “, et j’ai réaffirmé une fois de plus que je ne parlerai de rien de tout cela à Giuliani”, a écrit Rosen à l’adjoint par intérim de l’époque. Procureur général Richard Donoghue.