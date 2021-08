Trump a fait une « erreur inexcusable » sur l’Afghanistan 10z viral

Lors d’une discussion avec l’ancien ambassadeur américain en Afghanistan Ryan Crocker, hôte du réseau d’affaires Fox Larry Kudlow a convenu avec son invité que c’était une erreur de la part de l’administration Trump de libérer 5 000 prisonniers talibans et de s’engager à retirer les forces américaines du pays sans plan d’urgence.

L’administration Biden a maintenu son engagement de retirer ses troupes d’ici le 31 août et les talibans ont déjà repris le pays.

Kudlow, bien sûr, était le directeur du Conseil économique national sous le président Donald Trump, et a conseillé le président sur des questions clés de politique économique.

L’hôte de Fox Business a déclaré que l’administration Trump avait négocié un “accord de paix”, mais a suggéré au président Joe Biden « aurait pu s’en éloigner ». “Il aurait également pu y investir, je pense, des forces de combat ou certainement des forces aériennes”, a déclaré Kudlow. « Donc, je ne pense pas que ses mains aient été liées par Trump ou qui que ce soit d’autre. Que pensez-vous de cela ? »

Crocker a contesté la qualification de Kudlow de l’accord comme un accord de paix, l’appelant plutôt « une capitulation américaine ».

“Il y a beaucoup de reproches à faire”, a déclaré l’ancien ambassadeur, mais “il n’y a pas eu d’accord de paix avec les talibans”.

Crocker continua,

Ce que le président Trump a mis en branle, en s’asseyant avec les talibans sans le gouvernement afghan, a clairement indiqué dès le premier jour qu’il ne s’agissait pas de paix. Il s’agissait d’une capitulation américaine. Et nous n’avions aucun intérêt à favoriser un véritable processus de paix. Nous voulions faire tout ce qu’il fallait pour être sûrs de pouvoir extraire nos forces que les talibans nous tiraient dessus pendant que nous allions. Et nous avons fait des choses honteuses, je dois être honnête. Nous avons essentiellement forcé le gouvernement afghan à libérer 5 000 prisonniers talibans.

Ils ne voulaient certainement pas ça. Nous les avons forcés à le faire. Que s’est-il passé? ces gars sont revenus directement dans le combat. Donc, si vous êtes dérangé par le fait que les forces de sécurité nationale afghanes se coupent et s’en vont, ce qu’elles ont fait, nous les avons préparées pour cela. Nous avons commencé à le dire et à le répéter et à le répéter : « Nous concluons un accord avec les talibans, puis nous rentrons chez nous. »

Eh bien, peu de gens vont se lever et se battre quand on leur a déjà dit qu’ils étaient simplement abandonnés.